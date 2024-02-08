Українські знаменитості відреагували на звільнення Валерія Залужного

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Facebook/CinCAFU

Відставка Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — найобговорюваніша новина в усіх соцмережах. Більшість знаменитостей українського шоу-бізнесу висловлюють слова вдячності генералу та залишають інші коментарі.

Новини.LIVE зібрали перші реакції зірок на рішення Президента України Володимира Зеленського звільнити Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ.

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Руслана Лижичко, співачка

Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2004" нагадала, що наближається річниця Майдану, Революції Гідності. За словами Руслани, саме тоді, 10 років тому, українці зрозуміли, хто такі "воїни світла". Артистка зауважила, що генерал Валерій Залужний один з них.

"Для мене честь народитися і жити з вами в одній країні, в один час, під одним небом на одній землі. Ви для мене — сила, мудрість і гідність. Ви дали нам впевненість у майбутньому, у перемозі добра над злом, у перемозі світла над темрявою", — написала Руслана.

Анатолій Анатоліч, шоумен

Блогер перерахував, з чим в нього, зокрема, асоціюється війна, якщо казати про мотивуючі моменти. Анатолій Яцечко (справжнє ім'я артиста) згадав, зокрема: воїна, який посилає російський військовий корабель; президента Зеленського в темно-зеленому худі; безсмертного "Привида Києва" та багато іншого.

"Ці два роки сповнені символізму. Багато в чому. Тут я пригадаю тільки хороше. І Валерій Залужний, без сумніву, один з них. Вірю, що все на краще. Що і генерал, і президент знають що роблять. Чому і як. Вірю в президента. Вірю в Залужного. Вірю в ЗСУ".

Раміна Есхакзай, блогерка

"Дякую генералу Валерію Федоровичу Залужному за роботу! Бажаю команді генерала-полковника Олександра Станіславовича Сирського бути вправнішими та хитрішими за нашого ворога. Ціна помилок — людські життя. Нехай якомога більше наших військових повернеться додому. Ворогу бажаю стратегічних та тактичних помилок".

Надія Матвєєва, телеведуча

"В історії України назавжди залишиться Головнокомандувач, до якого з довірою та повагою ставиться більшість українців.

Дякую, пане Валерій Залужний, за те, що й надалі будете з нами".

Наталія Холоденко

Публікація психологины відрізняється від сенсів колег. Як і багато попередніх її постів, в яких Наталія активно критикує владу.

"Хазяї українського народу черговий раз прийняли зручне для них і злочинне для нас рішення! Чекаю коментарі тих, хто писав, що я за гроші Москви поширюю фейки про Залужного".

Менш лаконічніші, але теплі слова подяки генералу Залужному висловили також телеведучі Леся Нікітюк, Юрій Горбунов, Олександр Педан, волонтер Сергій Притула, військовослужбовці Олександр Ярмак (репер YARMAK), Євген Галіч (фронтмен гурту O.Torvald) та інші знаменитості.

Нагадаємо, раніше ми писали про емоційну реакцію актора Тараса Цимбалюка на відставку Валерія Залужного. Також ми розповідали, що від Ізраїлю на "Євробачення" поїде співачка, яка жила в Росії.