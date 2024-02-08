Відомий актор назвав відставку Залужного "крінжовим сканвордом" — обурення зірки

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Facebook/CinCAFU

Відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного обговорюють і знаменитості. Рішення Президента України Володимира Зеленського представники шоу-бізнесу прийняли по-різному. Відверто розкритикував звільнення Залужного з посади актор Тарас Цимбалюк.

Відповідна публікація з’явилась в його Instagram.

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Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" не підбирав слів, висловлюючись про рішення Зеленського, хоча саме президента України не згадав. На думку 34-річного актора, зараз українці не все бачать, далеко не все знають. Бо, запевняє Тарас, важливе народу не дають знати. Цимбалюк зазначив, що в колишнього Головнокомандувача ЗСУ потужна підтримка військових.

"Велика кількість людей на передовій довіряє тільки йому (і це далеко не дарма), бо він — їх опора, віра і стержень! Мабуть, це зараз рушійне і головне! Ну, піз**ц… "Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно" (цитата Залужного. — Ред.) Ага, за вас, пане генерале, ні, не буде. А от… Ех", — підсумував Цимбалюк.

Скриншот: Instagram/taras.tsymbaliuk

За понад годину після публікації пост Цимбалюка не лайкнув жоден з його зіркових друзів та знайомих. Хоч в коментарях Тараса і підтримала більшість підписників, деякі з них актора все ж таки конструктивно розкритикували.

Дуже прикро що актори висловлюють таку думку на велику аудиторію. Можливо перед тим як писати такий пост треба дати шанс людині себе показати? Можна написати пост вдячності, Валерію Залужному і побажати успіхів новому командувачу. Ні, треба писати таке.

Навіщо качати срач на цій темі? Срач не приведе нас до перемоги. Якщо такі зміни повелись, значить для цього була вагома причина і поява можливостей, які варто використати.

Не кричіть раніше часу! Спокійно, побачимо, заспокойтесь.

Припиніть розганяти! Кожен диванний критик зараз вирішив різко висловитися? Ви вчилися на військову справу? Розумієтеся на стратегіях? Тоді мовчіть!

Нагадаємо, раніше ми писали, що пишуть політики про відставку Валерія Залужного. Також ми розповідали, що від Ізраїлю на "Євробачення" поїде співачка, яка жила в Росії.