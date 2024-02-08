Известный актер назвал отставку Залужного "кринжовым сканвордом" — возмущение звезды
Отставку Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обсуждают и знаменитости. Решение Президента Украины Владимира Зеленского представители шоу-бизнеса приняли по-разному. Откровенно раскритиковал увольнение Залужного с должности актер Тарас Цымбалюк.
Соответствующая публикация появилась в его Instagram.
Тарас Цымбалюк об отставке Залужного
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" не подбирал слов, говоря о решении Зеленского, хотя конкретно президента Украины не упомянул. По мнению 34-летнего актера, сейчас украинцы не все видят, не все знают. Так как, уверяет Тарас, важное народу не дают знать. Цымбалюк отметил, что у бывшего Главнокомандующего ВСУ мощная поддержка военных.
"Большое количество людей на передовой доверяет только ему (и это далеко не зря), потому что он — их опора, вера и стержень! Пожалуй, это сейчас движущее и главное! Ну, пиз**ц... "Как бы трудно нам ни было, но уж точно не будет стыдно" (цитата Залужного. — Ред.) Ага, за вас, пан генерал, нет, не будет. А вот… Эх", — подытожил Цымбалюк.
За час после публикации пост Цимбалюка не лайкнул ни один из его звездных друзей и знакомых. Хоть в комментариях Тараса и поддержало большинство подписчиков, некоторые из них артиста все же конструктивно раскритиковали.
- Обидно что актеры высказывают такое мнение на большую аудиторию. Возможно, перед тем как писать такой пост надо дать шанс человеку себя показать? Можно написать пост благодарности Валерию Залужному и пожелать успехов новому командующему. Нет, нужно писать такое.
- Зачем качать срач на этой теме? Срач не приведет нас к победе. Если такие изменения повелись, значит для этого была веская причина и появление возможностей, которые следует использовать.
- Не кричите раньше времени! Спокойно, увидим, успокойтесь.
- Прекратите разгонять! Каждый диванный критик сейчас решил резко высказаться? Вы учились на военное дело? Понимаете ли вы в стратегиях? Тогда молчите!
Напомним, ранее мы писали, что пишут политики об отставке Валерия Залужного. Также мы рассказывали, что от Израиля на "Евровидение" поедет певица, жившая в России.
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