Известный актер назвал отставку Залужного "кринжовым сканвордом" — возмущение звезды

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Facebook/CinCAFU

Отставку Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обсуждают и знаменитости. Решение Президента Украины Владимира Зеленского представители шоу-бизнеса приняли по-разному. Откровенно раскритиковал увольнение Залужного с должности актер Тарас Цымбалюк.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

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Звезда сериала "Поймать Кайдаша" не подбирал слов, говоря о решении Зеленского, хотя конкретно президента Украины не упомянул. По мнению 34-летнего актера, сейчас украинцы не все видят, не все знают. Так как, уверяет Тарас, важное народу не дают знать. Цымбалюк отметил, что у бывшего Главнокомандующего ВСУ мощная поддержка военных.

"Большое количество людей на передовой доверяет только ему (и это далеко не зря), потому что он — их опора, вера и стержень! Пожалуй, это сейчас движущее и главное! Ну, пиз**ц... "Как бы трудно нам ни было, но уж точно не будет стыдно" (цитата Залужного. — Ред.) Ага, за вас, пан генерал, нет, не будет. А вот… Эх", — подытожил Цымбалюк.

Скриншот: Instagram/taras.tsymbaliuk

За час после публикации пост Цимбалюка не лайкнул ни один из его звездных друзей и знакомых. Хоть в комментариях Тараса и поддержало большинство подписчиков, некоторые из них артиста все же конструктивно раскритиковали.

Обидно что актеры высказывают такое мнение на большую аудиторию. Возможно, перед тем как писать такой пост надо дать шанс человеку себя показать? Можно написать пост благодарности Валерию Залужному и пожелать успехов новому командующему. Нет, нужно писать такое.

Зачем качать срач на этой теме? Срач не приведет нас к победе. Если такие изменения повелись, значит для этого была веская причина и появление возможностей, которые следует использовать.

Не кричите раньше времени! Спокойно, увидим, успокойтесь.

Прекратите разгонять! Каждый диванный критик сейчас решил резко высказаться? Вы учились на военное дело? Понимаете ли вы в стратегиях? Тогда молчите!

Напомним, ранее мы писали, что пишут политики об отставке Валерия Залужного. Также мы рассказывали, что от Израиля на "Евровидение" поедет певица, жившая в России.