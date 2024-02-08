Від Ізраїлю на Євробачення поїде співачка, яка жила в Росії

Співачка Еден Голан, яка представить Ізраїль на Євробаченні. Фото: instagram.com/golaneden

Від Ізраїлю на Євробачення поїде співачка Еден Голан, до якої багато питань. Дівчина 13 років жила у Росії, виступала у Криму і тільки нещодавно повернулася на батьківщину.

Про участь Голан повідомили на сторінці Євробачення.

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Еден Голан, яка цього року представлятиме Ізраїль на Євробаченні, прожила 13 років у Росії. Туди вона переїхала у п'ять років, тому що її татові запропонували роботу у Москві.

Батько співачки родом з Латвії, а мама — з України. Попри це, дівчина не коментує війну Росії в Україні.

У 2015 році Іден узяла участь у відборі на "Дитяче Євробачення" від Росії. У 2016 році батьки відправили її виступати на дитячій "Новій хвилі" в окупованому Криму в таборі "Артек".

У віці 15 років Голан брала участь у російському шоу "Голос. Діти" у команді співачки Пелагеї, яка перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Еден Голан брала участь у російських співочих конкурсах. Скриншот з інтернету

До 2022 року вона випускала пісні російською мовою.

"Навіть через 13 років я не звикла до менталітету, атмосфери й сірості. Москва — дивовижне місто, але я не можу сказати, що там мені було добре на душі", — розповіла в інтерв’ю Голан.

З якою саме піснею виступатиме дівчина поки що невідомо, адже у Ізраїлі немає відбору у форматі концерту.

Через зв'язок співачки з Росією на неї вже ллється купа хейту.

Нагадаємо, Іспанію на Євробаченні буде представляти дует, який принижує жінок.

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