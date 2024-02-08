Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Від Ізраїлю на Євробачення поїде співачка, яка жила в Росії arrow

Від Ізраїлю на Євробачення поїде співачка, яка жила в Росії

8 лютого 2024 18:29
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Від Ізраїлю на Євробачення поїде співачка, яка жила в Росії
Співачка Еден Голан, яка представить Ізраїль на Євробаченні. Фото: instagram.com/golaneden
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Від Ізраїлю на Євробачення поїде співачка Еден Голан, до якої багато питань. Дівчина 13 років жила у Росії, виступала у Криму і тільки нещодавно повернулася на батьківщину. 

Про участь Голан повідомили на сторінці Євробачення

Читайте також:

Співачка з незрозумілою позицією

Еден Голан, яка цього року представлятиме Ізраїль на Євробаченні, прожила 13 років у Росії. Туди вона переїхала у п'ять років, тому що її татові запропонували роботу у Москві. 

 

Батько співачки родом з Латвії, а мама — з України. Попри це, дівчина не коментує війну Росії в Україні. 

У 2015 році Іден узяла участь у відборі на "Дитяче Євробачення" від Росії. У 2016 році батьки відправили її виступати на дитячій "Новій хвилі" в окупованому Криму в таборі "Артек".

 

У віці 15 років Голан брала участь у російському шоу "Голос. Діти" у команді співачки Пелагеї, яка перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

 

Еден Голан брала участь у російських співочих конкурсах. Скриншот з інтернету

До 2022 року вона випускала пісні російською мовою.

"Навіть через 13 років я не звикла до менталітету, атмосфери й сірості. Москва — дивовижне місто, але я не можу сказати, що там мені було добре на душі", — розповіла в інтерв’ю Голан.

З якою саме піснею виступатиме дівчина поки що невідомо, адже у Ізраїлі немає відбору у форматі концерту. 

Через зв'язок співачки з Росією на неї вже ллється купа хейту.

Нагадаємо, Іспанію на Євробаченні буде представляти дует, який принижує жінок. 

Також ми розповідали, скільки коштуватиме українцям поїхати на Євробачення у Швецію. 

Євробачення
Ізраїль
співачка
російські зірки
Євробачення-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі