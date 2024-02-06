Квитки на Євробачення-2024 - скільки коштує поїхати у Швецію

Мальме, Швеція. Фото: з відкритих джерел

В Україні закінчився нацвідбір на пісенний конкурс Євробачення. Переміг дует Джеррі Хейл та Альона-Альона, які поїдуть представляти країну в Мальме-Арену в Швеції. Українці вболіватимуть за своїх, а в частини громадян є законна можливість перетнути кордон і поїхати до Швеції підтримати нашу пісню.

Новини.LIVE підрахували, у скільки обійдеться поїздка з України на пісенний конкурс 2024 року.

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Цьогорічний 68-й пісенний конкурс відбудеться в Мальме у Швеції, адже у 2023 році саме їхня співачка Loreen здобула перемогу з піснею Tattoo.

Щодо дат, то напівфінали відбудуться 7 і 9 травня, а фінал конкурсу — 11 травня 2024 року. Відбуватиметься дійство на майданчику Мальме-Арена. Це багатофункціональна будівля, де проходять хокейні ігри. Це друга за величиною крита арена у Швеції. Якщо говорити про концерти, то там вміщується 15 500 людей.

Мальме-Арена у Швеції, де проходитиме Євробачення-2024. Фото: з відкритих джерел

З України до Швеції

Повітряний простір над Україною досі закритий, тому найлегший шлях дістатися Швеції недоступний. Однак за два роки українці звикли літати з сусідніх держав.

Можете їхати поїздом, автобусом або автівкою в Польщу, Словаччину, Угорщину або Молдову і звідти — на літак. Дорога до сусідніх країн обійдеться до 3 000 грн з людини.

Мальме, Швеція. Фото: з відкритих джерел

З Молдови це робити не дуже зручно, адже немає прямих рейсів і квитки найдорожчі — від 200 доларів. А от з Польщі є прямі рейси від 30 євро, а зі Словаччини від 50 євро. Варто зазначити, що ціни змінюються, чим ближче виліт, тим дорожче. Тому можете планувати свою поїздку заздалегідь.

Однак станом на початок лютого ще немає у продажу квитків на саме Євробачення. Зазвичай вони коштують пару сотень євро.

Переможці нацвідбору Євробачення-2024. Фото: Суспільне

Щодо житла, то на букінгу вже можна бронювати готелі та апартаменти. Мальме-Арена розташована близько до центру, тому варто розглядати помешкання поблизу.

Якщо перебувати на всіх конкурсних днях, то варто бронювати подорож з 7 по 11 травня. Ціна на двох за житло різна — в середньому 28 тисяч за чотири доби на двох. Більш комфортні умови стартують від 50 тисяч за двох на ці дати.

Ціни на житло у Швеції. Фото: скриншот

Нагадаємо, ведучою 68-го пісенного конкурсу Євробачення стала зірка конкурсу телеведуча Петра Меде. За останні 11 років вона вже втретє вестиме шоу. Її співведучою стала акторка Малін Акерман.

Як ми писали раніше, зіркова пара проведе три шоу. Україна виступатиме в першому півфіналі 7 травня. Другий півфінал пройде 9 травня, а трансляція фіналу Євробачення-2024 відбудеться 11 травня.