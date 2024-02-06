Билеты на Евровидение-2024 – сколько стоит поехать в Швецию

Мальме, Швеция. Фото: из открытых источников

В Украине закончился нацотбор на песенный конкурс Евровидения. Победил дуэт Джерри Хейл и Алена-Алена, которые отправятся представлять страну в Мальме-Арену в Швеции. Украинцы будут болеть за своих, у части граждан есть законная возможность пересечь границу и поехать в Швецию поддержать нашу песню.

Новини.LIVE подсчитали, во сколько обойдется поездка из Украины на песенный конкурс 2024 года.

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Нынешний 68-й песенный конкурс состоится в Мальме в Швеции, ведь в 2023 году именно их певица Loreen одержала победу с песней Tattoo.

Что касается дат, то полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал конкурса — 11 мая 2024 года. Пройдет действо на площадке Мальме-Арена. Это функциональное здание, где проходят хоккейные игры. Это вторая по величине крытая арена в Швеции. Если говорить о концертах, то там вмещается 15 500 человек.

Мальме-Арена в Швеции, где пройдет Евровидение-2024. Фото: из открытых источников

Из Украины в Швецию

Воздушное пространство над Украиной до сих пор закрыто, поэтому самый легкий путь добраться до Швеции недоступен. Однако за два года украинцы привыкли летать из соседних государств.

Можете ехать поездом, автобусом или автомобилем в Польшу, Словакию, Венгрию или Молдову и оттуда — на самолет. Дорога в соседние страны обойдется до 3 000 грн с человека.

Мальме, Швеция. Фото: из открытых источников

Из Молдовы это делать не очень удобно, ведь нет прямых рейсов и самые дорогие билеты — от 200 долларов. А вот из Польши есть прямые рейсы от 30 евро, из Словакии от 50 евро. Стоит отметить, что цены меняются, чем ближе вылет, тем дороже. Потому можете планировать свою поездку заранее.

Однако на начало февраля еще нет в продаже билетов на само Евровидение. Обычно они стоят пару сотен долларов.

Победители нацотбора Евровидения-2024. Фото: Суспільне

Что касается жилья, то на букинге можно бронировать отели и апартаменты. Мальме-Арена расположена близко к центру, поэтому следует рассматривать жилье поблизости.

Если находиться на всех конкурсных днях, то следует бронировать путешествие с 7 по 11 мая. Цена на двоих за жилье разная — в среднем 28 тысяч грн за четыре дня на двоих. Более комфортные условия стартуют от 50 тысяч грн за двоих на эти даты.

Цены на жилье в Швеции. Фото: скриншот

Напомним, ведущей 68-го песенного конкурса Евровидение стала звезда конкурса телеведущая Петра Меде. За последние 11 лет она уже в третий раз будет вести шоу. Ее соведущей стала актриса Малин Аккерман.

Как мы писали ранее, звездная пара проведет три шоу. Украина выступит в первом полуфинале 7 мая. Второй полуфинал пройдет 9 мая, а трансляция финала Евровидения-2024 пройдет 11 мая.