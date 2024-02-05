Пісня України на Євробаченні - хейт Jerry Heil та alyona alyona

Jerry Heil та alyona alyona. Фото: Суспільне

На національному відбір Євробачення-2024 перемогла пісня Jerry Heil та alyona alyona Teresa & Maria, але не обійшлося без хейту. Критикувати співачок почали ще до перемоги, ніби пісня про релігію, а не всі вірять в бога. Та і під час відбору на це натякнула співачка Джамала, яка зазначила, що не впевнена в охопленні великої аудиторії на конкурсі, адже тема віри для такого пісенного батлу країн — не найкращий вибір.

Та чи був хейт за лаштунками, Новини.LIVE ексклюзивно розповіла перекладачка жестової мови на нацвідборі євробачення Ольга Буназів.

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"Якщо чесно, то за лаштунками всі всіх підтримували, не було ніякого хейту. Стосовно моєї думки щодо релігії, то як сказала Альона-Альона, ми всі віруючі люди. Хтось вірить, а хтось ні, це його право. Але я не сприймаю негативно, гарна пісня про те, що у Марії і в Терези був свій складний шлях, кожен це проходить. І мусимо витримувати", — сказала Ольга.

Переможці Нацвідобору на Євробачення. Фото: Суспільне

Хейт Jerry Heil та alyona alyona

Критикувати пісню співочого дуету Jerry Heil та alyona alyona почали в соціальних мережах. Люди стали обурюватися, що образ Матері Терези, який оспівується у приспіві, є провокативним. Наводили хейтери суперечливі факти з її біографії.

Ще до початку Нацвідбору співачки у багатьох інтерв'ю висловлювали свою думку, ніби згадування Марії і Терези — це як символізм добра.

"Образ Матері Терези використовується як символ. Якщо ви когось називаєте Матір'ю Терезою, то що маєте на увазі? Що це дуже добра і сердечна людина", — сказала Jerry Heil в одному з інтерв’ю.

Після виступу дівчат зі схожими коментарями до них звернулася співачка Джамала. Вона заявила, що пісня дуже хороша, однак чи варто її співати саме на Євробаченні, вона не впевнена, адже порушувати провокативну тему релігії, на її думку, погана ідея.

Все ж дівчата перемогли і повезуть цю пісню на Євробачення-2024. Поруч з хейтом вони отримали колосальну підтримку від шанувальників і тих українців, які люблять спостерігати за найвідомішим пісенним конкурсом.

Як ми писали раніше, попри суттєві проблеми з глядацьким голосуванням у застосунку "Дія", українці все ж таки обрали переможця Нацвідбору на "Євробачення-2024" і у них була на це ціла доба. У шведське Мальме, де пройде 68-й пісенний конкурс, поїде дует alyona alyona та Jerry Heil. На багатомільйонну аудиторію вони виконають свій хіт Teresa & Maria.