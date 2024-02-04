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Jerry Heil та alyona alyona поїдуть від України на Євробачення-2024

4 лютого 2024 19:51
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Jerry Heil та alyona alyona поїдуть від України на Євробачення-2024
Співачки Jerry Heil та alyona alyona на Нацвідборі. Скриншот: YouTube
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Попри суттєві проблеми з глядацьким голосуванням у застосунку "Дія", українці все ж таки обрали переможця Нацвідбору на "Євробачення-2024" і у них була на це ціла доба. У шведське Мальме, де пройде 68-й пісенний конкурс, поїде дует alyona alyona та Jerry Heil. На багатомільйонну аудиторію вони виконають свій хіт Teresa & Maria. 

Фінальні результати стали відомі під час трансляції, зокрема, на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

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Як і в попередні роки, переможця Нацвідбору та представника України на "Євробаченні-2024" визначали за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). І якщо зіркові судді поставили оцінки напередодні, 2 лютого, коли знімали шоу, то з голосуванням глядачів виникли серйозні проблеми. Застосунок "Дія" ліг. Подібного минулого року, коли онлайн вперше можна було віддати голос, не було.

Під час вже реального прямого ефіру ведучі прокоментували нестандартну ситуацію з голосуванням та заявили про продовження опитування, коли це стало технічно можливим.

Українці змогли все ж таки віддали свої голоси. Після підрахування всіх балів перше місце дісталось саме alyona alyona та Jerry Heil. Друге місце посів гурт ZIFERBLAT. Аутсайдерами стали гурти NAZVA та NAHABA.

 

Результати Нацвідбору Євробачення 2024. Скриншот

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Данилко у вушках Мінні Маус повернувся на Нацвідбір "Євробачення". Також ми розповідали, що виступи учасників Нацвідбору на "Євробачення-2024" записали напередодні.

Євробачення
Alyona Alyona
музика
Jerry Heil
alyona alyona
Євробачення-2024

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