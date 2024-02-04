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Jerry Heil и alyona alyona поедут от Украины на Евровидение-2024

4 февраля 2024 19:51
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Jerry Heil та alyona alyona поїдуть від України на Євробачення-2024
Певицы Jerry Heil и alyona alyona на Нацотборе. Скриншот: YouTube
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Несмотря на существенные проблемы со зрительским голосованием в приложении "Дія", украинцы все же избрали победителя Нацотбора на "Евровидение-2024" и у них было на это целые сутки. В шведском Мальме, где пройдет 68 песенный конкурс, поедет дуэт alyona alyona и Jerry Heil. На многомиллионную аудиторию они исполнят свой хит Teresa&Maria.

Финальные результаты стали известны во время трансляции, в частности, на YouTube-канале "Євробачення Україна".

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Как и в предыдущие годы, победителя Нацотбора и представителя Украины на Евровидении-2024 определяли по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). И если звездные судьи поставили оценки накануне, 2 февраля, когда снимали шоу, то с зрительским голосованием возникли серьезные проблемы. Приложение "Дія" лягло. Подобного в прошлом году, когда онлайн впервые можно было отдать голос, не было.

Во время реального прямого эфира ведущие прокомментировали нестандартную ситуацию с голосованием и заявили о продолжении опроса, когда это стало технически возможным.

Украинцы смогли все-таки отдать свои голоса. После подсчета всех баллов первое место досталось именно alyona alyona и Jerry Heil. Второе место заняла группа ZIFERBLAT. Аутсайдерами стали группы NAZVA и NAHABA.

 

Результаты Нацотбора Евровидения 2024. Скриншот

 

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Данилко в ушках Минни Маус вернулся на Нацотбор "Евровидения". Также мы рассказывали, что выступления участников Нацотбора на Евровидение-2024 записали накануне.

Евровидение
Alyona Alyona
музыка
Jerry Heil
alyona alyona
Евровидение-2024

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