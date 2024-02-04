Євробачення-2024 — скандали та залаштункові подробиці від Тимура Мірошниченка

Ведучий Нацвідбору на "Євробачення-2024" Тимур Мірошніченко з переможницями Jerry Heil та alyona alyona. Фото: Instagram / Тимур Мірошніченко

Зламана "Дія", три дні зйомок, сурдоперекладачки-зірки та ще багато залаштункових подій. Це все про Національний відбір на "Євробачення-2024". Ведучий шоу Тимур Мірошніченко поділився враженням від цьогорічного конкурсу та розповів, що поділяє думку більшості українців у виборі переможців Jerry Heil та alyona alyona. За його словами, Нацвідбір у 2024 році став рекордним за багатьма показниками і він став першим за всю історію, який транслювався на офіційній сторінці "Євробачення" з англійським перекладом.

Ще більше деталей про представників від України на "Євробаченні-2024" та проблеми з голосуванням за фіналістів Нацвідбору Тимур Мірошниченко розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

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— Три дні Нацвідбору — як за відчуттями? І чи все йшло в режимі нон-стоп, чи були перерви?

— Додому ми їздили спати, це точно. Насправді це не три дні, це більше, тому що ще були репетиції, генеральні репетиції, запис, потім трансляція в ефірі і робота з укриття, там де мали би бути шоу результатів, але було ток-шоу. Сьогодні вже третій день ще одного прямого ефіру, насправді все комфортно, мені хоч кожного дня "Євробачення", я готовий його вести щоденно, тому за відчуттями класно.

Я завжди шукаю позитив у будь-чому і тут можу сказати, бо ми зробили так, що "Дія" стане ще крутішою, вони побачили якісь свої прогалини і їх обов’язково виправлять. По-друге, встановили купу різноманітних рекордів, всі вони пов’язані з цифрами із кількістю людей, які проголосували в "Дії", і за кількістю людей, які дивилися онлайн в YouTube, і за кількістю людей іноземців, які дивилися на офіційній сторінці "Євробачення", де вперше транслювався наш Національний відбір з англійським перекладом.

Ведучий Нацвідбору на "Євробачення-2024" Тимур Мірошніченко. Фото: Суспільне

Відчуття класні, я думаю, що це вкотре доводить, що Україна в розрізі "Євробачення" це завжди один із фаворитів і не просто так, а, тому що ми дійсно дуже музична нація і дуже серйозно ставимось до підготовки, і до номерів пісень, і всього іншого.

— Як вам переможна пісня Нацвідбору?

— Переможна пісня Нацвідбору мені ок. Я теж віддав свій голос за них. Насправді мені сподобалися всі без винятку 11 фіналістів, хтось більше, хтось менше, але я зразу це проєктую на велику сцену "Євробачення", уявляю, який це може мати вигляд там і, як на мене, якраз таки Jerry Heil та alyona alyona з їхньою піснею мають найбільший потенціал на великій сцені "Євробачення" в Мальме. Тому я задоволений вибором переможця.

— Як експерт з "Євробачення", що ви скажете, чи зайде вона в Європі?

— Це взагалі ніхто ніколи не може передбачити остаточно і беззаперечно, тому що на вибір переможця впливає навіть настрій на континенті в конкретний день, коли відбувається фінал "Євробачення".

Я думаю, що зайде, тому що реакція на цю пісню вже непогана, стверджувати, що ми точно виграємо я не буду і ніхто цього стверджувати зараз не може, але знову ж таки котирування букмекерів на даному етапі, ми вийшли на перше місце щойно оголосили пісні наших артистів на початку січня. Після ефіру шоу наш відрив тільки виріс, тобто потенційно букмекери вважають нас головними фаворитами цьогорічного "Євробачення".

Мені ця позиція дуже подобається, але на всі 100% я стверджувати не можу, що так воно і буде.

Переможниці Нацвідбору Jerry Heil та alyona alyona. Фото: Суспільне

— Зняття кандидатури SKYLERR одні підтримали, інші засудили, бо це не про єдність. Яка ваша позиція?

— Це її рішення, в результаті вона все одно не була знятою, тому що немає такої опції на даному етапі, знімати когось з голосування. Я розумію її емоції, звісно всім хотілося б, щоб все було без якихось заминочок, все відбулося в моменті, цитуючи SKYLERR "Одразу після всіх конкурсних виступів", це зрозуміло.

В результаті те, що ми побачили за результатами голосування в "Дія", елементарно соціологія може вам сказати, щоб зрозуміти середній настрій населення, достатньо опитати 2 тисячі людей з різних регіонів, тоді проголосувало понад 1 млн 167 тис. людей, тобто це фантастичні цифри, які точно не дають жодного сумніву, що все відбулося так, як має бути.

Сподіваюся, що на наступний рік ніхто і ніщо не зможе змінити хід голосування, я маю на увазі час відведений на голосування, це буде правильніше. Я дуже сподіваюся, що SKYLERR ще обов’язково повернеться до Національного відбору, тому що вона має шалений потенціал, за ці два роки на великій сцені український вона вже випустила якусь фантастичну кількість хітів, кліпів і вона потужно набирає оберти.

Я прям бачу її на сцені великого "Євробачення", от якраз таки це нехай буде важливим досвідом в її житті, вона зараз протягом року обросте м'язовою масою в музичному плані і обов’язково повернеться на "Євробачення". Я впевнений, що рано, чи пізно ми обов’язково її побачимо, як представницю України на цьому конкурсі, він їй точно пасуватиме, як і вона йому.

— Чи вдалося Василю Байдаку ведення Нацвідбору? Вже у прямому ефірі він частково показав необізнаність в музичній тематиці (хук, підводка тощо), а в кінці злив батл з Drevo на вас.

— Та ні, це перший великий музичний досвід для Василя такого шоу, такого масштабу, але, як на мене, він впорався геніально, а ось ця необізнаність — це ж стиль, тобто я впевнений, що Вася знає що таке "хук", "підводка" і таке інше. Але його гумористичний жанр іноді змушує якраз показувати свою, наприклад необізнаність в чомусь, що це було смішніше в моменті, в епізоді.

Ведучі Нацвідбору Тимур Мірошніченко, Юлія Саніна та Василь Байдак. Фото: Суспільне

Тому тут в жодному разі я нічого поганого точно про Васю не скажу, було супер комфортно з ним працювати. Я сподіваюся, що найближчим часом з Васею як ведучі якоїсь події обов’язково ще з’явимося, мені було супер комфортно.

— Під час голосування сталися технічні проблеми з застосунком "Дія". Хтось не міг зайти, хтось пройти авторизацію, в інших не було опитування. Як себе вела "Дія" особисто у вас і чи вдалось проголосувати? Бо в багатьох так і не вийшло.

— Всі були в однакових умовах, коли голосування відкрилося я теж не міг проголосувати. Я повернувся додому з ефіру ближче до опівночі і якраз таки після опівночі я зайшов і спокійно проголосував за свого фаворита. На ранок це дружина зробила, не з першого разу, у неї "Дія" не на 100% функціонувала, але в результаті 1 млн 167 тис. плюс проголосувало.

Це унікальний результат, я сподіваюся, що наступного року це буде вже 3 млн глядачів, які проголосують за нашого переможця.

Нагадаємо, представник Міністерства цифрової трансформації Олеся Лісовська заявила, що нещодавні технічні проблеми у застосунку "Дія" під час голосування за кандидата на "Євробачення-2024" не були викликані хакерськими діями. Вона пояснила, що збій стався через надзвичайно високу кількість учасників голосування, через що система не змогла опрацювати всі запити.

Додамо, одна з одинадцяти учасників Нацвідбору на "Євробачення-2024" зняла свою кандидатуру. Співачка SKYLERR не захотіла брати участь в пісенному конкурсі через нетипову ситуацію, з якою зіштовхнулися організатори.