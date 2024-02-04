Евровидение-2024 — скандалы и закулисные подробности от Тимура Мирошниченко

Ведущий Нацотбора на "Евровидение-2024" Тимур Мирошниченко с победительницами Jerry Heil и alyona alyona. Фото: Instagram / Тимур Мирошниченко

Сломана "Дія", три дня съемок, сурдопереводчицы-звезды и еще много закулисных событий. Это все о Национальном отборе на "Евровидение-2024". Ведущий шоу Тимур Мирошниченко поделился впечатлением от конкурса этого года и рассказал, что разделяет мнение большинства украинцев в выборе победителей Jerry Heil и alyona alyona. По его словам, Нацотбор в 2024 году стал рекордным по многим показателям и стал первым за всю историю, который транслировался на официальной странице "Евровидения" с английским переводом.

Еще больше деталей о представителях Украины на "Евровидении-2024" и проблемах с голосованием за финалистов Нацотбора Тимур Мирошниченко рассказал в интервью Новини.LIVE.

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— Три дня Нацотбора — как по ощущениям? И все ли шло в режиме нон-стоп, были ли перерывы?

— Домой мы ездили спать, это точно. На самом деле это не три дня, это больше, потому что еще были репетиции, генеральные репетиции, запись, затем трансляция в эфире и работа в укрытии, там, где должны были быть шоу результатов, но было ток-шоу. Сегодня уже третий день еще одного прямого эфира, действительно все комфортно, мне хоть каждый день "Евровидения", я готов его вести ежедневно, поэтому по ощущениям классно.

Я всегда ищу позитив во что бы то ни стало и здесь могу сказать, потому что мы сделали так, что "Дія" станет еще круче, они увидели какие-то свои пробелы и их обязательно исправят. Во-вторых, установили кучу разнообразных рекордов, все они связаны с цифрами с количеством людей, проголосовавших в "Дія", и по числу людей, смотревших онлайн в YouTube, и по числу людей иностранцев, смотревших на официальной странице "Евровидение", где впервые транслировался наш Национальный отбор с английским переводом.

Ведущий нацотбора на "Евровидение-2024" Тимур Мирошниченко. Фото: Суспільне

Чувства классные, я думаю, что это в очередной раз доказывает, что Украина в разрезе "Евровидения" это всегда один из фаворитов и не просто так, а потому что мы действительно очень музыкальная нация и очень серьезно относимся к подготовке, и к номерам песен, и всему прочему.

— Как вам победная песня Нацотбора?

— Победная песня Нацотбора мне ок. Я тоже отдал голос за них. На самом деле мне понравились все без исключения 11 финалистов, кто-то больше, кто-то меньше, но я сразу это проектирую на большую сцену "Евровидения", представляю, как это может выглядеть там и, как мне кажется, как раз Jerry Heil и alyona alyona с их песней имеют самый большой потенциал на большой сцене "Евровидения" в Мальме. Поэтому я удовлетворен выбором победителя.

— Как эксперт по "Евровидению", что вы скажете, зайдет ли она в Европе?

— Это вообще никто никогда не может предусмотреть окончательно и бесспорно, потому что на выбор победителя влияет даже настроение на континенте в конкретный день, когда проходит финал "Евровидения".

Я думаю, что зайдет, потому что реакция на эту песню уже неплохая, утверждать, что мы точно выиграем я не буду и никто этого утверждать сейчас не может, но опять же котировки букмекеров на данном этапе, мы вышли на первое место как только объявили песни артистов в начале января. После эфира шоу наш отрыв только вырос, то есть потенциально букмекеры считают нас главными фаворитами "Евровидения" этого года.

Мне эта позиция очень нравится, но на все 100% я утверждать не могу, что так и будет.

Победительницы Нацотбора Jerry Heil и alyona alyona. Фото: Суспільне

— Снятие кандидатуры SKYLERR одни поддержали, другие осудили, потому что это не единство. Какова ваша позиция?

— Это ее решение, в результате она все равно не была снята, потому что нет такой опции на данном этапе, снимать кого-то с голосования. Я понимаю ее эмоции, конечно, всем хотелось бы, чтобы все было без каких-то заминочек, все произошло в моменте, цитируя SKYLERR "Сразу после всех конкурсных выступлений", это понятно.

В результате то, что мы увидели по результатам голосования в "Дія", элементарно социология может вам сказать, чтобы понять среднее настроение населения, достаточно опросить 2 тысячи человек из разных регионов, тогда проголосовало более 1 млн 167 тыс. человек, то есть это фантастические цифры, которые точно не дают никакого сомнения, что все произошло так, как должно быть.

Надеюсь, что на следующий год никто и ничто не сможет изменить ход голосования, я имею в виду время отведенное на голосование, это будет правильнее. Я очень надеюсь, что SKYLERR еще обязательно вернется в Национальный отбор, потому что у нее огромный потенциал, за эти два года на большой сцене украинской она уже выпустила какое-то фантастическое количество хитов, клипов и она мощно набирает обороты.

Я прямо вижу ее на сцене большого "Евровидения", вот как раз это пусть будет важным опытом в ее жизни, она сейчас в течение года обрастет мышечной массой в музыкальном плане и обязательно вернется на "Евровидение". Я уверен, что рано или поздно мы обязательно ее увидим, как представительницу Украины на этом конкурсе, он ей точно подойдет, как и она ему.

— Удалось ли Василию Байдаку ведение Нацотбора? Уже в прямом эфире он частично показал неосведомленность в музыкальной тематике (хук, подводка и т.д.), а в конце слил батл из Drevo на вас.

— Да нет, это первый большой музыкальный опыт для Василия такого шоу, такого масштаба, но, по-моему, он справился гениально, а вот эта неосведомленность — это же стиль, то есть я уверен, что Вася знает что такое "хук", "подводка" и все такое. Но его юмористический жанр иногда заставляет как раз показывать свою, например, неосведомленность в чем-то, что это было смешнее в моменте, в эпизоде.

Ведущие Нацотбора Тимур Мирошниченко, Юлия Санина и Василий Байдак. Фото: Суспільне

Поэтому здесь ни в коем случае я ничего плохого точно о Васе не скажу, было супер комфортно с ним работать. Я надеюсь, что в ближайшее время с Васей как ведущие какого-нибудь события обязательно еще появимся, мне было супер комфортно.

— Во время голосования произошли технические проблемы с применением "Дія". Кто-то не мог зайти, кто-то пройти авторизацию, у других не было опроса. Как себя вела "Дія" лично у вас и удалось ли проголосовать? Потому что у многих так и не получилось.

— Все были в одинаковых условиях, когда голосование открылось, я тоже не мог проголосовать. Я вернулся домой с эфира ближе к полуночи и как раз после полуночи я зашел и спокойно проголосовал за своего фаворита. На утро это жена сделала, не с первого раза, у нее "Дія" не на 100% функционировала, но в результате 1 млн 167 тыс. плюс проголосовало.

Это уникальный результат, я надеюсь, что в следующем году это будет уже 3 млн зрителей, которые проголосуют за нашего победителя.

Напомним, представитель Министерства цифровой трансформации Олеся Лисовская заявила, что недавние технические проблемы в приложении "Дія" во время голосования за кандидата на "Евровидение-2024" не были вызваны хакерскими действиями. Она объяснила, что сбой произошел из-за чрезвычайно высокого количества участников голосования, из-за чего система не смогла проработать все запросы.

Добавим, один из одиннадцати участников Нацотбора на "Евровидение-2024" снял свою кандидатуру. Певица SKYLERR не захотела участвовать в песенном конкурсе из-за нетипичной ситуации, с которой столкнулись организаторы.