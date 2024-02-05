Песня Украины на Евровидении – хейт Jerry Heil и alyona alyona

Jerry Heil и alyona alyona. Фото: Суспільне

На национальном отборе Евровидения-2024 победила песня Jerry Heil и alyona alyona Teresa & Maria, но не обошлось без хейта. Критиковать певиц стали еще до победы, что песня о религии, а не все верят в бога. Да и во время отбора об этом намекнула певица Джамала, которая отметила, что не уверена в охвате большой аудитории на конкурсе, ведь тема веры для такого песенного батла стран — не лучший выбор.

Был ли хейт за кулисами, Новини.LIVE эксклюзивно рассказала переводчица жестового языка на нацотборе Евровидения Ольга Буназив.

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Песня Teresa & Maria на Евровидении

"Если честно, то за кулисами все всех поддерживали, не было никакого хейта. Относительно моего мнения религиозного, то как сказала Алена-Алена, мы все верующие люди. Кто-то верит, а кто-то нет, это его право. Но я не воспринимаю негативно, хорошая песня о том, что у Марии и у Терезы был свой сложный путь, каждый это проходит. И должны выдержать", — сказала Ольга.

Победители Нацотбора на Евровидение. Фото: Суспільне

Хейт Jerry Heil и alyona alyona

Критиковать песню дуэта Jerry Heil и alyona alyona начали в социальных сетях. Люди возмущались, что воспеваемый в припеве образ Матери Терезы провокативный. Приводили хейтеры противоречивые факты из ее биографии.

Еще до начала Нацотбора певицы во многих интервью высказывали свое мнение, будто упоминание Марии Терезы — это символизм добра.

"Образ Матери Терезы используется как символ. Если вы кого-то называете Матерью Терезой, то что имеете в виду? Что это очень добрый и сердечный человек", — сказала Jerry Heil в одном из интервью.

После выступления девушек с похожими комментариями к ним обратилась певица Джамала. Она заявила, что песня очень хорошая, однако стоит ли ее петь именно на Евровидении, она не уверена, ведь поднимать провокационную тему религии, по ее мнению, плохая идея.

Все-таки дуэт победил, и певицы повезут эту песню на Евровидение-2024. Наравне с хейтом они получили колоссальную поддержку от поклонников и украинцев, которые любят наблюдать за самым известным песенным конкурсом.

Как мы писали ранее, несмотря на существенные проблемы со зрительским голосованием в приложении "Дія", украинцы все же выбрали победителя Нацотбора на "Евровидение-2024" и у них были на это целые сутки. В шведское Мальме, где пройдет 68-й песенный конкурс, поедет дуэт alyona alyona и Jerry Heil. На многомиллионную аудиторию они исполнят свой хит Teresa & Maria.