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Стали відомі імена ведучих Євробачення-2024

5 лютого 2024 21:56
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Стас Кожушко
Редактор
Стали відомі імена ведучих Євробачення-2024
Шведські знаменитості Петра Меде та Малін Акерман. Фото: Instagram/malinakerman
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Ведучою 68-го пісенного конкурсу "Євробачення" стала зірка конкурсу, телеведуча Петра Меде. За останні 11 років вона вже втретє вестиме шоу. Її співведучою стала акторка Малін Акерман. 

Про це повідомляється на сайті "Євробачення"

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Петра Меде — одна з найулюбленіших телеведучих і комікес у Швеції.  Вона не раз вела Melodifestivalen (місцевий нацвідбір на "Євробачення"). Петра була ведучою пісенного конкурсу "Євробачення" 2013 року та отримала позитивні відгуки від єврофанів.

2016-го вона повернулася в ролі ведучої разом із Монсом Зелмерлевом (переможцем конкурсу). Разом вони виконали веселий, потужний інтервальний акт Love, Love, Peace, Peace.

Малін Акерман народилася в Стокгольмі, виросла в Канаді, а живе в Лос-Анджелесі (США) зі своєю сім'єю. Вона грала разом з Томом Крузом, Дженніфер Еністон, Сандрою Буллок та іншими світовими зірками.

"Я не можу описати свої почуття з цього приводу. Я дуже схвильована і трохи нервую, але в позитивному сенсі. Мені завжди подобалося "Євробачення", і бути частиною цього фантастичного шоу разом з Петрою — це мрія. Крім того, Петра — одна з найсмішніших жінок, яких я будь-коли зустрічала", — зізналась голлівудська зірка.

Зіркова пара проведе три шоу. Україна виступатиме в першому півфіналі 7 травня. Другий півфінал пройде 9 травня, а трансляція фіналу "Євробачення-2024" пройде 11 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки  грошей телеведучий Тімур Мірошниченко отримав за роботу на Нацвідборі. Також ми розповідали, що перекладачка жестової мови під час трансляції Нацвідбору, назвала свого фаворита на конкурсі.

Євробачення
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закордонні зірки
Євробачення-2024

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