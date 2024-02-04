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Перекладачка жестової мови, яка стала зіркою Нацвідбору, назвала свого фаворита на Євробаченні

4 лютого 2024 14:40
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Перекладачка жестової мови, яка стала зіркою Нацвідбору, назвала свого фаворита на Євробаченні
Перекладачка жестової мови Катерина Заботкіна. Фото: Instagram/katrincare
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Цього року фінал Нацвідбору на "Євробачення" вперше супроводжувався перекладом жестовою мовою. Перекладачка, телеведуча Катерина Заботкіна стала справжньою зірку трансляції. Її енергетика та харизма підкорили багатьох українців, свої компліменти висловили і представники шоу-бізнесу.  Водночас Заботкіна назвала свого фаворита на Нацвідборі. 

Про це повідомляє "Суспільне Культура".

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Катерина Заботкіна не очікувала такої уваги до своєї персони від глядачів фіналу національного відбору. Також нова зірка  "Євробачення", яку багато хто пропонує відправити до Швеції на конкурс, тішиться, що  Нацвідбір став доступнішим для ще більшої кількості людей. 

"Я дякую вам за цю шалену підтримку і увагу до важливої соціальної місії. Коли ввечері я вийшла зі студії і в мене почав працювати звʼязок, я була просто шокована її (увага. — Ред.) кількістю", — зауважила Заботкіна.

Перекладачка не зізналася, за кого віддала свій голос у фіналі, але наголосила — її фавориткою стала Вєрка Сердючка. Під час трансляції Нацвідбору вона разом з бендом  передали привіт країні-господарці "Євробачення-2024" з піснею Swedish Lullaby.

Також перекладачка жестової мови розповіла, які цілі ставила перед роботою на Нацвідборі.

"По-перше, щоб нечуючі люди розуміли усю різноманітність і цікавість української музики. Адже усі пісні дуже різні та не схожі між собою. Вони всі строкаті та "смачні". Це просто фантастично було їх усіх показувати, передати автентичний підхід виконавців. А друга мета — це популяризація жестової мови і інклюзії", — підсумувала Заботкіна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що організатори Нацвідбору відреагували на зняття кандидатури співачки SKYLERR. Також ми розповідали, в яку суму обійшовся державі Нацвідбір "Євробачення-2024".

Євробачення
соцмережі
мова жестів
телебачення
Євробачення-2024
переклад

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