Переводчица жестового языка, ставшая звездой Нацотбора, назвала своего фаворита на Евровидении

Переводчица жестового языка Екатерина Заботкина. Фото: Instagram/katrincare

В этом году финал Нацотбора на "Евровидение" впервые сопровождался переводом на жестовый язык. Переводчица, телеведущая Екатерина Заботкина стала настоящей звездой трансляции. Ее энергетика и харизма покорили многих украинцев, комплименты высказали и представители шоу-бизнеса. В то же время, Заботкина назвала своего фаворита на Нацотборе.

Об этом сообщает "Суспільне Культура".

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Екатерина Заботкина не ожидала такого внимания к своей персоне от зрителей финала национального отбора. Также новая звезда "Евровидения", которую многие предлагают отправить в Швецию на конкурс, рада, что Нацотбор стал более доступным для еще большего количества людей.

"Я благодарю вас за эту безумную поддержку и внимание к важной социальной миссии. Когда вечером я вышла из студии и у меня начала работать связь, я была просто шокирована ее (поддержка. — Ред.) количеством", — отметила Заботкина.

Переводчица не призналась, за кого отдала свой голос в финале, но подчеркнула, что ее фавориткой стала Верка Сердючка. Во время трансляции Нацотбора она вместе с бендом передали привет стране-хозяйке "Евровидения-2024" с песней Swedish Lullaby.

Также переводчица жестового языка рассказала, какие цели ставила перед работой в Нацотборе.

"Во-первых, чтобы не слышащие люди понимали все разнообразие и любопытство украинской музыки. Ведь все песни очень разные и не похожие между собой. Они все пестрые и "вкусные". Это просто фантастически было их всех показывать, передать аутентичный подход исполнителей. А вторая цель — это популяризация жестовой речи и инклюзии", — подытожила Заботкина.

Напомним, ранее мы писали, что организаторы Нацотбора отреагировали на снятие кандидатуры певицы SKYLERR. Также мы рассказывали, в какую сумму обошелся государству Нацотбор "Евровидения-2024".