Стали известны имена ведущих Евровидения-2024

Шведские знаменитости Петра Меде и Малин Акерман. Фото: Instagram/malinakerman

Ведущей 68-го песенного конкурса "Евровидение" стала звезда конкурса, телеведущая Петра Меде. За последние 11 лет она уже в третий раз будет вести шоу. Ее соведущей стала актриса Малин Акерман.

Об этом сообщается на сайте "Евровидения".

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Петра Меде — одна из самых любимых телеведущих и комиков в Швеции. Она не раз вела Melodifestivalen (местный нацотбор на "Евровидение"). Петра была ведущей песенного конкурса "Евровидение" в 2013 году и получила положительные отзывы от еврофанов.

В 2016 году она вернулась в роли ведущей вместе с Монсом Зелмерлевом (победителем конкурса). Вместе они исполнили веселый, мощный интервальный акт Love, Love, Peace, Peace.

Малин Акерман родилась в Стокгольме, выросла в Канаде, а живет в Лос-Анджелесе (США) со своей семьей. Она играла вместе с Томом Крузом, Дженнифер Энистон, Сандрой Баллок и другими мировыми знаменитостями.

"Я не могу описать свои чувства по этому поводу. Я очень взволнована и немного нервничаю, но в положительном смысле. Мне всегда нравилось "Евровидение", и быть частью этого фантастического шоу вместе с Петрой — это мечта. Кроме того, Петра — одна из самых смешных женщин, которых я когда-либо встречала", — призналась голливудская звезда.

Звездная пара проведет три шоу. Украина выступит в первом полуфинале 7 мая. Второй полуфинал пройдет 9 мая, а трансляция финала "Евровидения-2024" состоится 11 мая.

Напомним, ранее мы писали, сколько денег телеведущий Тимур Мирошниченко получил за работу на Нацотборе. Также мы рассказывали, что переводчица жестового языка во время трансляции Нацотбора назвала своего фаворита на конкурсе.