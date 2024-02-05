Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Стали известны имена ведущих Евровидения-2024 arrow

Стали известны имена ведущих Евровидения-2024

5 февраля 2024 21:56
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Стали известны имена ведущих Евровидения-2024
Шведские знаменитости Петра Меде и Малин Акерман. Фото: Instagram/malinakerman
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Ведущей 68-го песенного конкурса "Евровидение" стала звезда конкурса, телеведущая Петра Меде. За последние 11 лет она уже в третий раз будет вести шоу. Ее соведущей стала актриса Малин Акерман.

Об этом сообщается на сайте "Евровидения".

Читайте также:

Ведущие "Евровидения-2024"

Петра Меде — одна из самых любимых телеведущих и комиков в Швеции. Она не раз вела Melodifestivalen (местный нацотбор на "Евровидение"). Петра была ведущей песенного конкурса "Евровидение" в 2013 году и получила положительные отзывы от еврофанов.

В 2016 году она вернулась в роли ведущей вместе с Монсом Зелмерлевом (победителем конкурса). Вместе они исполнили веселый, мощный интервальный акт Love, Love, Peace, Peace.

Малин Акерман родилась в Стокгольме, выросла в Канаде, а живет в Лос-Анджелесе (США) со своей семьей. Она играла вместе с Томом Крузом, Дженнифер Энистон, Сандрой Баллок и другими мировыми знаменитостями.

"Я не могу описать свои чувства по этому поводу. Я очень взволнована и немного нервничаю, но в положительном смысле. Мне всегда нравилось "Евровидение", и быть частью этого фантастического шоу вместе с Петрой это мечта. Кроме того, Петра одна из самых смешных женщин, которых я когда-либо встречала", — призналась голливудская звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малин Акерман (@malinakerman)

Звездная пара проведет три шоу. Украина выступит в первом полуфинале 7 мая. Второй полуфинал пройдет 9 мая, а трансляция финала "Евровидения-2024" состоится 11 мая.

Напомним, ранее мы писали, сколько денег телеведущий Тимур Мирошниченко получил за работу на Нацотборе. Также мы рассказывали, что переводчица жестового языка во время трансляции Нацотбора назвала своего фаворита на конкурсе.

Евровидение
телевидение
зарубежные звезды
Евровидение-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме