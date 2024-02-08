Іспанію на Євробаченні буде представляти дует, який принижує жінок

Дует Nebulossa представить Іспанію на Євробаченні. Фото: стоп-кадр пісні "Zorra"

Іспанія вибрала свого представника на Євробачення-2024. Ним став електронний дует Nebulossa, який вже потрапив у скандал через назву своєї пісні.

Про це пише Associated Press.

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Nebulossa представить Іспанію на Євробаченні-2024

Іспанія вже визначилась зі своїм представником на Євробачення. Вони обрали електронний дует Nebulossa, яки виконає для усього світу пісню "Zorra".

Цей трек вже отримав купу хейту, адже назва пісні перекладається некультурним словом, яке ображає жінок. Іспанське телебачення трактує назву Zorra, як "Лисиця", проте частіше це слово вживають, як образу (жінка легкої поведінки, повія).

Феміністський рух Мадрида подав скаргу на пісню до державних ЗМІ та вимагав її вилучення з "Євробачення", проте це не спрацювало. Nebulossa поїдуть на конкурс. Їхній трек Spotify назвав найвіруснішою мелодією в Іспанії та нині він займає 3 місце у світовому рейтингу.

Проти цієї пісні виступив також іспанський єпископ Хосе Ігнасіо Мунілья. На його думку така музика є доказом культурної кризи в Іспанії.

Співачка Марія Бас навпаки запевняє, що її композиція присвячена захисту жінок. Вони з колегою використали це слово, як метод протесту.

"Я часто почувала себе маргіналізованою та зазнавала жорстокого поводження. І це слово супроводжувало мене протягом тривалого часу, доки я не вирішила взяти контроль і відпустити все, що тримала всередині", — розповіла співачка Марія Бас.

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