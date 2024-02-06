Українське товариство глухих розкритикували перекладачок жестової мови на Нацвідборі

Перекладачка жестової мови Катерина Заботкіна. Фото: Instagram/katrincare

Українське товариство глухих заявило, що переклад жестовою мовою на Нацвідборі був аматорським. Це було шоу, але не забезпечення безбар'єрності для людей з порушенням слуху.

Про це товариство висловило свою думку інформагентству "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Перекладачки жестової мови, які сподобались українцям, виявились аматорками

Українське товариство глухих назвали переклад пісень жестовою мовою на Нацвідборі аматорським.

"Якщо говорити про те, що це був переклад, який здійснювався з метою забезпечення безбар'єрності для аудиторії людей із порушеннями слуху, то зазначимо: так, це було шоу, яке дуже сподобалося аудиторії людей, які чують, але це не "зайшло" людям, які мають знижений слух або зовсім не чують і користуються жестовою мовою. Про це вже кілька днів дуже багато говорять у спільноті глухих. Глухі люди кажуть просто: "Я нічого не зрозумів", — прокоментували в Українському товаристві глухих.

@ukraine.ua We don't know the winner of the Ukrainian National selections for Eurovision 2024 yet, but this sign language interpreter definitely won people's hearts! 🏆❤️ Kateryna Zabotkina adapted the songs to sign language and amazed viewers with energy and passion! What a star 👏⭐️ @Katrin Zabotkina Video: @Eurovision Ukraine ♬ original sound - Ukraine

Українці, які мають порушення слуху відчули себе зневаженими, адже їм запропонували низькосортний вид перекладу. Спільнота хоче отримувати більш якісний підхід від організаторів.

"Найсумніше в цій історії те, що, прагнучи зробити начебто добру справу, організатори зовсім не врахували, чи комфортно буде подано матеріал для людей, які не чують. Тож сьогодні отримуємо відгуки розчарованості та навіть відчуття того, що організатори зневажили жестомовних осіб, запропонувавши їм низькосортний вид перекладу жестовою мовою", — заявили в товаристві.

Цьогоріч фінал нацвідбору на "Євробачення" вперше супроводжувався перекладом жестовою мовою. Чималій кількості українців, які не мають проблем зі слухом, сподобались перекладачки, які дуже емоційно "відігравали" пісні. Ними були Ольга Буназів та Катерина Заботкіна.

Ольга Буназів переконана, що переклад жестовою мовою має мати емоційну складову, щоб був зрозумілий зміст розмови або ж пісні.

Раніше ми розповідали, як українське суспільство було вражене роботою перекладачів жестової мови на Нацвідборі.

Також Андрій Данилко розповів про своїх трьох фаворитів Нацвідбору.