Андрій Данилко зізнався, кому поставив найбільший бал на Нацвідборі Євробачення
Андрій Данилко виділив трьох фаворитів серед усіх учасників Нацвідбору. Цьогорічні артисти вразили його своєю щирістю та талантом.
Зірка розповів подробиці виданню Telegraf.
Данилко вважає, що Ziferblat не підходять для Євробачення
Артист Андрій Данилко, який цьогоріч був у складі журі Нацвідбору Євробачення-2024, розповів, хто був його фаворитами. Співак поставив найвищий бал дуету alyona alyona & Jerry Heil, друге місце зайняв MELOVIN, а третє — гурт Ziferblat.
Також Данилко переконаний, що цей нацвідбір був одним з найсильнішим за всі роки. Вперше за всі роки його суддівства йому сподобались усі учасники.
"Вперше, коли дивився інтерв'ю всіх учасників, я не перемикав. Цікаво було почути нове покоління, як вони говорять, та чути, яка у них хороша українська мова. Вони всі виявилися дуже легкими і не закомплексованими. Я згадую себе у 20 років, коли мав комплекс на комплексі. А це покоління – навпаки. Ніхто з них не виступав на "два" чи "три". Усі на "п'ять" і всі добре", — зізнався Данилко.
Андрій Данилко вважає, що в дуету alyona alyona & Jerry Heil є шанси на перемогу і їхня головна перевага — вони відрізняються від попередніх виконавців України.
"Я ж як учасник журі не оцінюю своїх музичних уподобань, а дивлюся, як це виглядає загалом. Alyona alyona & Jerry Heil виглядають незвичайно та запам’ятовуються. У цьому є, у доброму значенні, мемність. І вони відрізняються від попередніх виконавців України. При цьому все одно ідентифікується, що це Україна. Плюс – незвичайність alyona alyona. Мені здається, у цьому щось є", — пояснив Данилко.
Натомість гурт Ziferblat, на думку судді, мали очевидний мінус — у них єропейський стиль, але він не має прямої асоціації з Україною.
"Коли вони виступають, їх не можна ідентифікувати, з якої вони країни. Не зрозуміло, британці вони чи ще хтось. Але це дуже якісна європейська музика", — додав артист.
Раніше Андрій Данилко розповів, чому в нього пластир на обличчі.
Також Вєрка Сердючка передала привіт країні-господарці Євробачення-2024.
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