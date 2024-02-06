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Андрій Данилко зізнався, кому поставив найбільший бал на Нацвідборі Євробачення

6 лютого 2024 12:46
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Андрій Данилко зізнався, кому поставив найбільший бал на Нацвідборі Євробачення
Андрій Данилко на Нацвідборі Євробачення-2024. Фото: Суспільне
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Андрій Данилко виділив трьох фаворитів серед усіх учасників Нацвідбору. Цьогорічні артисти вразили його своєю щирістю та талантом.

Зірка розповів подробиці виданню Telegraf.

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Артист Андрій Данилко, який цьогоріч був у складі журі Нацвідбору Євробачення-2024, розповів, хто був його фаворитами. Співак поставив найвищий бал дуету alyona alyona & Jerry Heil, друге місце зайняв MELOVIN, а третє — гурт Ziferblat.

Також Данилко переконаний, що цей нацвідбір був одним з найсильнішим за всі роки. Вперше за всі роки його суддівства йому сподобались усі учасники.

"Вперше, коли дивився інтерв'ю всіх учасників, я не перемикав. Цікаво було почути нове покоління, як вони говорять, та чути, яка у них хороша українська мова. Вони всі виявилися дуже легкими і не закомплексованими. Я згадую себе у 20 років, коли мав комплекс на комплексі. А це покоління – навпаки. Ніхто з них не виступав на "два" чи "три". Усі на "п'ять" і всі добре", — зізнався Данилко.

Андрій Данилко вважає, що в дуету alyona alyona & Jerry Heil є шанси на перемогу і їхня головна перевага — вони відрізняються від попередніх виконавців України.

"Я ж як учасник журі не оцінюю своїх музичних уподобань, а дивлюся, як це виглядає загалом. Alyona alyona & Jerry Heil виглядають незвичайно та запам’ятовуються. У цьому є, у доброму значенні, мемність. І вони відрізняються від попередніх виконавців України. При цьому все одно ідентифікується, що це Україна. Плюс – незвичайність alyona alyona. Мені здається, у цьому щось є", — пояснив Данилко.

Гурт Ziferblat на Нацвідборі Євробачення-2024. Фото: Суспільне
Гурт Ziferblat на Нацвідборі Євробачення-2024. Фото: Суспільне

Натомість гурт Ziferblat, на думку судді, мали очевидний мінус — у них єропейський стиль, але він не має прямої асоціації з Україною.

"Коли вони виступають, їх не можна ідентифікувати, з якої вони країни. Не зрозуміло, британці вони чи ще хтось. Але це дуже якісна європейська музика", — додав артист.

Раніше Андрій Данилко розповів, чому в нього пластир на обличчі.

Також Вєрка Сердючка передала привіт країні-господарці Євробачення-2024.

Євробачення
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Андрій Данилко
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Євробачення-2024

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