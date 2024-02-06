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Андрей Данилко признался, кому поставил наибольший балл на Нацотборе Евровидения

6 февраля 2024 12:46
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Андрей Данилко признался, кому поставил наибольший балл на Нацотборе Евровидения
Андрей Данилко на нацотборе Евровидения-2024. Фото: "Суспільне"
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Андрей Данилко выделил трех фаворитов среди всех участников Нацотбора. Нынешние артисты поразили его своей искренностью и талантом.

Звезда рассказал подробности изданию Telegraf.

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Артист Андрей Данилко, в этом году находившийся в составе жюри Нацотбора Евровидения-2024, рассказал, кто были его фаворитами. Певец поставил самый высокий балл дуэту alyona alyona & Jerry Heil, второе место занял MELOVIN, а третье — группа Ziferblat.

Также Данилко убежден, что этот нацотбор был одним из самых сильных. Впервые за времена его судейства ему понравились все участники.

"Впервые, когда смотрел интервью всех участников, я не переключал. Интересно было услышать новое поколение, как они говорят, и слышать, какой у них хороший украинский язык. Они все оказались очень легкими и не закомплексованными. Я вспоминаю себя в 20 лет, когда имел комплекс на комплексе. А это поколение — наоборот. Никто из них не выступал на "два" или "три". Все на "пять" и все хорошо", — признался Данилко.

Андрей Данилко считает, что у дуэта alyona alyona & Jerry Heil есть шансы на победу и их главное преимущество — они отличаются от предыдущих исполнителей Украины.

"Я же как участник жюри не оцениваю свои музыкальные предпочтения, а смотрю, как это выглядит в целом. Alyona alyona & Jerry Heil выглядят необычно и запоминаются. В этом есть, в хорошем смысле, мемность. И они отличаются от предыдущих исполнителей Украины. При этом все равно идентифицируется, что это Украина. Плюс — необычность alyona alyona. Мне кажется, в этом есть что-то", — обьяснил Данилко.

Группа Ziferblat на Нацотборе Евровидения-2024. Фото: Общественное
Группа Ziferblat на Нацотборе Евровидения-2024. Фото: "Суспільне"

Зато у группы Ziferblat, по мнению судьи, был очевидный минус — у них европейский стиль, но у него нет прямой ассоциации с Украиной.

"Когда они выступают, их нельзя идентифицировать, из какой они страны. Не понятно, британцы они или кто-то еще. Но это очень качественная европейская музыка", — добавил артист.

Ранее Андрей Данилко рассказал, почему у него пластырь на лице.

Также Верка Сердючка передала привет стране-хозяйке Евровидения-2024.

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Евровидение-2024

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