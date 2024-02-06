Украинское общество глухих раскритиковали перевод жестового языка на Нацотборе

Переводчица жестового языка Екатерина Заботкина. Фото: Instagram/katrincare

Украинское общество глухих заявило, что перевод на жестовый языку на Нацотборе был любительским. Это было шоу, но не обеспечение безбарьерности для людей с нарушением слуха.

Об этом общество выразило свое мнение информагентству "Интерфакс-Украина".

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Украинское общество глухих назвали перевод песен на жестовом языке на Нацотборе любительским.

"Если говорить о том, что это был перевод, который осуществлялся с целью обеспечения безбарьерности для аудитории людей с нарушениями слуха, то отметим: да, это было шоу, которое очень понравилось слышащим аудитории людей, но это не "зашло" людям, которые имеют пониженный слух или совсем не слышат и пользуются жестовым языком, об этом уже несколько дней очень много говорят в сообществе глухих", — прокоментировали ситуацию представители общества.

@ukraine.ua Мы не знаем бойцова из российских государственных selections для Евровидения 2024 года, но этот значок language interpreter definitely won people's hearts! 🏆❤️ Kateryna Zabotkina adapted the songs to sign language and amazed viewers with energy and passion! What a star 👏⭐️ @Katrin Zabotkina Video: @Eurovision Украина ♬ original sound - Украина

Украинцы, имеющие нарушение слуха, почувствовали себя униженными, ведь им предложили низкосортный вид перевода. Сообщество хочет получать более качественный подход от организаторов.

"Самое печальное в этой истории то, что, стремясь сделать вроде бы доброе дело, организаторы совсем не учли, комфортно ли будет подан материал для людей, которые не слышат. Поэтому сегодня получаем отзывы разочарования и даже ощущение того, что организаторы унизили жестоговорящих лиц, предложив им низкосортный вид перевода на жестовой язык" , — заявили в обществе.

В этом году финал нацотбора на "Евровидение" впервые сопровождался переводом на жестовой язык. Немалому количеству украинцев, у которых нет проблем со слухом, понравились переводчицы, которые очень эмоционально "отыгрывали" песни. Ими были Ольга Буназов и Екатерина Заботкина.

Ольга Буназов убеждена, что перевод на жестовой язык должен иметь эмоциональную составляющую, чтобы было понятно содержание разговора или песни.

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