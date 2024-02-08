Испанию на Евровидении будет представлять дует, который унижает женщин

Группа Nebulossa представит Испанию на Евровидении. Фото: стоп-кадр песни "Zorra"

Испания выбрала своего представителя на Евровидение-2024. Им стал электронный дуэт Nebulossa, уже попавший в скандал из-за названия своей песни.

Об этом пишет Associated Press.

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Nebulossa представит Испанию на Евровидении-2024

Испания уже определилась со своим представителем на Евровидении. Они выбрали электронный дуэт Nebulossa, который исполнит песню "Zorra" для всего мира.

Этот трек уже получил кучу хейта, ведь название песни переводится некультурным словом, оскорбляющим женщин. Испанское телевидение трактует название Zorra, как "Лиса", однако чаще это слово употребляют, как оскорбление (женщина легкого поведения, проститутка).

Феминистское движение Мадрида подало жалобу на песню в государственные СМИ и требовало ее изъятия из "Евровидения", однако это не сработало. Nebulossa поедут на конкурс. Их трек Spotify назвал самой вирусной мелодией в Испании и сейчас занимает 3 место в мировом рейтинге.

Против этой песни выступил также испанский епископ Хосе Игнасио Мунилья. По его мнению, такая музыка является доказательством культурного кризиса в Испании.

Певица Мария Бас наоборот уверяет, что ее композиция посвящена защите женщин. Они с коллегой использовали это слово как метод протеста.

"Я часто чувствовала себя маргинализированной и подвергалась жестокому обращению. И это слово сопровождало меня в течение длительного времени, пока я не решила взять контроль и отпустить все, что держала внутри", — рассказала певица Мария Бас.

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