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От Израиля на Евровидение едет певица, которая жила в России

8 февраля 2024 18:29
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
От Израиля на Евровидение едет певица, которая жила в России
Певица Эден Голан, представившая Израиль на Евровидении. Фото: instagram.com/golaneden
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

От Израиля на Евровидение поедет певица Эден Голан, к которой много вопросов. Девушка 13 лет жила в России, выступала в Крыму и недавно вернулась на родину.

Об участии Голан сообщили на странице Евровидения.

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Эден Голан, которая в этом году будет представлять Израиль на Евровидении, прожила 13 лет в России. Туда она переехала в пять лет, потому что ее отцу предложили работу в Москве.

 

Отец певицы родом из Латвии, а мама — из Украины. Тем не менее, девушка не комментирует войну России в Украине.

В 2015 году Иден приняла участие в отборе на "Детское Евровидение" от России. В 2016 году родители отправили ее выступать на детской "Новой волне" в оккупированном Крыму в лагере "Артек".

 

В возрасте 15 лет Голан принимала участие в российском шоу "Голос. Дети" в команде певицы Пелагеи, которая находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

 

Эден Голан участвовала в российских певческих конкурсах. Скриншот из интернета

До 2022 года девушка выпускала песни на русском языке.

"Даже через 13 лет я не привыкла к менталитету, атмосфере и серости. Москва  удивительный город, но я не могу сказать, что там мне было хорошо на душе",  рассказала в интервью Голан.

С какой именно песней будет выступать девушка, пока неизвестно, ведь в Израиле нет отбора в формате концерта.

Из-за связи певицы с Россией на нее уже льется куча хейта.

Напомним, Испанию на Евровидении будет представлять дуэт, унижающий женщин.

Также мы рассказывали, сколько будет стоить украинцам поехать на Евровидение в Швецию.

Евровидение
Израиль
певица
российские звезды
Евровидение-2024

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