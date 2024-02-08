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Украинские знаменитости отреагировали на увольнение Валерия Залужного

8 февраля 2024 22:25
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Стас Кожушко
Редактор
Украинские знаменитости отреагировали на увольнение Валерия Залужного
Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Facebook/CinCAFU
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Отставка Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — наиболее обсуждаемая новость во всех соцсетях. Большинство знаменитостей украинского шоу-бизнеса выражают слова благодарности генералу и оставляют другие комментарии.

Новини.LIVE собрал первые реакции звезд на решение Президента Украины Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ.

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Руслана Лыжичко, певица

Победительница песенного конкурса "Евровидение-2004" напомнила, что близится годовщина Майдана, Революции Достоинства. По словам Русланы, именно тогда, 10 лет назад, украинцы поняли, кто такие "воины света". Артистка отметила, что генерал Валерий Залужный один из них.

"Для меня честь родиться и жить с вами в одной стране, в одно время, под одним небом на одной земле. Вы для меня сила, мудрость и достоинство. Вы дали нам уверенность в будущем, в победе добра над злом, в победе света над тьмой", — написала Руслана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ruslana (@ruslana.lyzhychko)

Анатолий Анатолич, шоумен

Блогер перечислил, с чем у него, в частности, ассоциируется война, если говорить о мотивирующих моментах. Анатолий Яцечко (настоящее имя артиста) упомянул, в частности: воина, посылающего российский военный корабль; президента Зеленского в темно-зеленем худи; бессмертного "Привидения Киева" и многое другое.

"Эти два года полны символизма. Во многом. Здесь я вспомню только хорошее. И Валерий Залужный без сомнения один из них. Верю что все к лучшему. Что и генерал, и президент знают что делают. Почему и как. Верю в президента. Верю в Залужного. Верю в ВСУ".

Рамина Есхакзай, блогер

"Благодарю генерала Валерия Федоровича Залужного за работу! Желаю команде генерала-полковника Александра Станиславовича Сырского быть ловчее и хитрее нашего врага. Цена ошибок — человеческие жизни. Пусть как можно больше наших военных вернется домой. Врагу желаю стратегических и тактических ошибок".

Надежда Матвеева, телеведущая

"В истории Украины навсегда останется Главнокомандующий, к которому с доверием и уважением относится большинство украинцев. Спасибо, пан Валерий Залужный, за то, что и дальше будете с нами".

Наталья Холоденко

Публикация психолога отличается от сенсов  коллег. Как и многие предыдущие ее посты, в которых Наталия активно критикует власть.

"Хозяева украинского народа в очередной раз приняли удобное для них и преступное для нас решение! Жду комментарии тех, кто писал, что я за деньги Москвы распространяю фейки о Залужном".

Менее лаконичные, но теплые благодарные слова генералу Залужному выразили также телеведущие Леся Никитюк, Юрий Горбунов, Александр Педан, волонтер Сергей Притула, военнослужащие Александр Ярмак (рэпер YARMAK), Евгений Галич (фронтмен группы O.Torvald) и другие знаменитости.

Напомним, ранее мы писали об эмоциональной реакции актера Тараса Цымбалюка на отставку Валерия Залужного. Также мы рассказывали, что от Израиля на "Евровидение" поедет жившая в России певица.

соцсети
Руслана Лыжичко
Валерий Залужный
Анатолий Анатолич
украинские звезды
Рамина Эсхакзай
Наталья Холоденко

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