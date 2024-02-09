Блогер Петр Заставный впервые отреагировал на финансовые проверки НБУ

Блогер Петр Заставный с женой блоггершей Алиной Фрэндий. Фото: instagram.com/petro_zstvn/

Блогер Петр Заставный высказался по поводу проверок, которые подготовил НБУ для инфлюэнсеров. В сети появился список блогеров, подпадающих под финмониторинг.

Свои мысли по этому поводу Петр высказал в своем Instagram.

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Популярный блогер и ресторатор Петр Заставный владеет сетью заведений, а также продюсирует украинскую электронную группу TVORCHI из Тернополя. Блог Заставного в Instagram посвящен семье и моде, где блогер делится своими стильными образами, а также историями о своем маленьком сыне.

Петр Заставный подтвердил информацию о списке блогеров, по которым НБУ поручил начать финмониторинг.

Блогер Петр Заставный высказался о проверках НБУ. Фото: instagram.com/petro_zstvn/

Блогер Петр Заставный высказался о проверках НБУ. Фото: instagram.com/petro_zstvn/

"Все бросают этот список — я видел, и да, это правда. Вчера нам пришли запросы из НБУ и у нас действительно начался финмониторинг. На самом деле здесь нет ничего такого, потому что моя семья и так регулярно проходит финмониторинг, потому что по закону мы приближены к публичным людям и так будет до конца жизни. Поэтому для нас это стандартно, но…", — написал Заставный.

Он так же опубликовал определение из интернета, что такое НБУ и какой его функционал.

"Не хочу ничего комментировать, пусть каждый делает свои выводы", — добавил Заставный.

Ресторатор и музыкальный продюсер Петр Заставный родился в Тернополе в 1993 году в семье экс-мэра Тернополя (2006-2010) и народного депутата Украины (2014-2019) Романа Заставного. Окончил юридический факультет Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко. Петр женат на популярном инстраграмм-блогере Алине Фрэндий, у пары есть сын Ян.

На днях НБУ направил в разные банки указание по проверке в рамках финмониторинга ряда блогеров по списку. В списке около 171 имя. Теперь в сети появился перечень фамилий, подлежащих проверке.

Напомним, блогер Александр Волошин отдохнул в Мексике по волонтерскому разрешению.

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