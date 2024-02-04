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Через збій у Дії голосування за переможця Нацвідбору на Євробачення-2024 продовжили

4 лютого 2024 08:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Через збій у Дії голосування за переможця Нацвідбору на Євробачення-2024 продовжили
Нацвідбір на Євробачення триває. Фото ілюстративне: Укрінформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Голосування за переможця Національного відбору на Євробачення продовжиться до 4 лютого. Його продовження пов'язане з перебоями, які сталися в "Дії"

Про це йдеться у повідомленні пресслужби застосунку.

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Через перебої в застосунку "Дія" його продовжили на весь день 4 лютого. Віддати свій голос за фаворита Національного відбору можна до 19:05.

Повтор фінального концерту Національного відбору на Євробачення розпочнеться сьогодні о 15:15.

Після цього у прямому ефірі оголосять результати.

дія
Голосування за переможця Нацвідбору. Фото: скриншот

Збій у застосунку "Дія"

Учора, 3 лютого, у застосунку "Дія" стався збій. Користувачі скаржилися, що деякі документи почали некоректно відображатися.

Наприклад, у техпаспортах у багатьох людей їхній автомобіль чомусь змінив марку на Nissan Skyline.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, що 3 лютого відбувся рекордний наплив користувачів у "Дії" за всю історію проєкту.

За його словами, у нацвідборі на Євробачення голосувало по 15 тисяч людей за секунду. Це призвело до перевантаження системи.

Раніше ми повідомляли, що після виступу 11 учасників Нацвідбору на Євробачення-2024 стартувало глядацьке голосування за переможця. Обрати свого фаворита можуть українці віком від 14 років. 

музика
культура
голосування
Дія
Євробачення-2024

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