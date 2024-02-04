Через збій у Дії голосування за переможця Нацвідбору на Євробачення-2024 продовжили
Голосування за переможця Національного відбору на Євробачення продовжиться до 4 лютого. Його продовження пов'язане з перебоями, які сталися в "Дії".
Про це йдеться у повідомленні пресслужби застосунку.
Голосування за переможця Нацвідбору триває
Через перебої в застосунку "Дія" його продовжили на весь день 4 лютого. Віддати свій голос за фаворита Національного відбору можна до 19:05.
Повтор фінального концерту Національного відбору на Євробачення розпочнеться сьогодні о 15:15.
Після цього у прямому ефірі оголосять результати.
Збій у застосунку "Дія"
Учора, 3 лютого, у застосунку "Дія" стався збій. Користувачі скаржилися, що деякі документи почали некоректно відображатися.
Наприклад, у техпаспортах у багатьох людей їхній автомобіль чомусь змінив марку на Nissan Skyline.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, що 3 лютого відбувся рекордний наплив користувачів у "Дії" за всю історію проєкту.
За його словами, у нацвідборі на Євробачення голосувало по 15 тисяч людей за секунду. Це призвело до перевантаження системи.
Раніше ми повідомляли, що після виступу 11 учасників Нацвідбору на Євробачення-2024 стартувало глядацьке голосування за переможця. Обрати свого фаворита можуть українці віком від 14 років.
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