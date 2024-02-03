Стартувало голосування за переможця Нацвідбору на Євробачення-2024 — де обрати фаворита
Після виступу одинадцяти учасників Нацвідбору на "Євробачення-2024" стартувало глядацьке голосування за переможця. Обрати свого фаворита можуть українці віком від 14 років.
Новини.LIVE розкаже, де можна проголосувати за переможця Нацвідбору.
Стартувало глядацьке голосування Нацвідбору
В ефірі трансляції, яка була записана 2 лютого через міркування безпеки, ведучі оголосили старт голосування. Результати стануть відомі вже у прямому ефірі на іншій локації в кінці фіналу Нацвідбору.
Цьогоріч глядацьке онлайн-голосування вже вдруге відбудеться в мобільному застосунку "Дія". Взяти участь в опитуванні зможуть всі охочі віком від 14 років.
Для цього буде потрібно зайти в застосунок "Дія", в розділі "Сервіси" обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з 11 фіналістів.
- YAKTAK — Lalala
- INGRET — Keeper
- NAZVA — Slavic English
- ANKA — Палала
- Drevo — Endless chain
- alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
- MÉLOVIN — DREAMER
- SKYLERR — Time is running out
- Ziferblat — Place I Call Home
- YAGODY — Tsunamia
- NAHABA — GLASSS
Нагадаємо, раніше ми писали про головні скандали українського Нацвідбору цього року. Також ми розповідали, кому букмекери пророкують перемогу в Нацвідборі на "Євробачення-2024".
Читайте Новини.LIVE!