Стартувало голосування за переможця Нацвідбору на Євробачення-2024 — де обрати фаворита

Трансляція Нацвідбору на "Євробачення-2024". Скриншот: YouTube

Після виступу одинадцяти учасників Нацвідбору на "Євробачення-2024" стартувало глядацьке голосування за переможця. Обрати свого фаворита можуть українці віком від 14 років.

Новини.LIVE розкаже, де можна проголосувати за переможця Нацвідбору.

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Стартувало глядацьке голосування Нацвідбору

В ефірі трансляції, яка була записана 2 лютого через міркування безпеки, ведучі оголосили старт голосування. Результати стануть відомі вже у прямому ефірі на іншій локації в кінці фіналу Нацвідбору.

Цьогоріч глядацьке онлайн-голосування вже вдруге відбудеться в мобільному застосунку "Дія". Взяти участь в опитуванні зможуть всі охочі віком від 14 років.

Для цього буде потрібно зайти в застосунок "Дія", в розділі "Сервіси" обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з 11 фіналістів.

YAKTAK — Lalala INGRET — Keeper NAZVA — Slavic English ANKA — Палала Drevo — Endless chain alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria MÉLOVIN — DREAMER SKYLERR — Time is running out Ziferblat — Place I Call Home YAGODY — Tsunamia NAHABA — GLASSS

Нагадаємо, раніше ми писали про головні скандали українського Нацвідбору цього року. Також ми розповідали, кому букмекери пророкують перемогу в Нацвідборі на "Євробачення-2024".