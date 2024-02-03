Стартовало голосование за победителя Нацотбора на Евровидение-2024 — где выбрать фаворита
После выступления одиннадцати участников Нацотбора на Евровидение-2024 стартовало зрительское голосование за победителя. Выбрать своего фаворита могут украинцы возрастом от 14 лет.
Новини.LIVE расскажет, где можно проголосовать за победителя Нацотбора.
Стартовало зрительское голосование Нацотбора
В эфире трансляции, которая была записана 2 февраля из-за соображений безопасности, ведущие объявили старт голосования. Результаты станут известны уже в прямом эфире на другой локации в конце финала Нацотбора.
В этом году зрительское онлайн-голосование уже во второй раз состоится в мобильном приложении "Дія". Принять участие в опросе смогут все желающие от 14 лет.
Для этого нужно зайти в приложение "Дія", в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос" и отдать свой голос за одного из 11 финалистов.
- YAKTAK — Lalala
- INGRET — Keeper
- NAZVA — Slavic English
- ANKA — Палала
- Drevo — Endless chain
- alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
- MÉLOVIN — DREAMER
- SKYLERR — Time is running out
- Ziferblat — Place I Call Home
- YAGODY — Tsunamia
- NAHABA — GLASSS
Напомним, ранее мы писали о главных скандалах украинского Нацотбора в этом году. Также мы рассказывали, кому букмекеры прочат победу в Нацотборе на "Евровидение-2024".
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