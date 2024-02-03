Стартовало голосование за победителя Нацотбора на Евровидение-2024 — где выбрать фаворита

Трансляция Нацотбора на "Евровидение-2024". Скриншот: YouTube

После выступления одиннадцати участников Нацотбора на Евровидение-2024 стартовало зрительское голосование за победителя. Выбрать своего фаворита могут украинцы возрастом от 14 лет.

Новини.LIVE расскажет, где можно проголосовать за победителя Нацотбора.

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Стартовало зрительское голосование Нацотбора

В эфире трансляции, которая была записана 2 февраля из-за соображений безопасности, ведущие объявили старт голосования. Результаты станут известны уже в прямом эфире на другой локации в конце финала Нацотбора.

В этом году зрительское онлайн-голосование уже во второй раз состоится в мобильном приложении "Дія". Принять участие в опросе смогут все желающие от 14 лет.

Для этого нужно зайти в приложение "Дія", в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос" и отдать свой голос за одного из 11 финалистов.

YAKTAK — Lalala INGRET — Keeper NAZVA — Slavic English ANKA — Палала Drevo — Endless chain alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria MÉLOVIN — DREAMER SKYLERR — Time is running out Ziferblat — Place I Call Home YAGODY — Tsunamia NAHABA — GLASSS

Напомним, ранее мы писали о главных скандалах украинского Нацотбора в этом году. Также мы рассказывали, кому букмекеры прочат победу в Нацотборе на "Евровидение-2024".