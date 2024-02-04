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Из-за сбоя в Дії голосование за победителя Нацотбора на Евровидение-2024 продолжили

4 февраля 2024 08:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Из-за сбоя в Дії голосование за победителя Нацотбора на Евровидение-2024 продолжили
Нацотбор на Евровидение продолжается. Фото иллюстративный: Укринформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Голосование за победителя Национального отбора на Евровидение продлится до 4 февраля. Его продолжение связано с перебоями, произошедшими в Дії.

 

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Голосование за победителя Нацотбора продолжается

Из-за перебоев в приложении Дія его продлили на весь день 4 февраля. Отдать свой голос за фаворита Национального отбора можно до 19.05.

Повтор финального концерта Национального отбора на Евровидение начнется в 15:15.

После этого в прямом эфире объявят результаты.

действие
Голосование за победителя нацотбора. Фото: скриншот

Сбой в приложении

Вчера, 3 февраля, в приложении Дія произошел сбой. Пользователи жаловались, что некоторые документы стали отображаться некорректно.

К примеру, в техпаспортах у многих людей их автомобиль почему-то сменил марку на Nissan Skyline.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пояснил, что 3 февраля произошел рекордный наплыв пользователей в Дії за всю историю проекта.

По его словам, в нацотборе на Евровидение голосовало по 15 тысяч человек в секунду. Это привело к перегрузке системы.

Ранее мы сообщали, что после выступления одиннадцати участников Нацотбора на "Евровидение-2024 " стартовало зрительское голосование за победителя. Выбрать своего фаворита могут украинцы от 14 лет.

музыка
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голосование
Дія
Евровидение-2024

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