Из-за сбоя в Дії голосование за победителя Нацотбора на Евровидение-2024 продолжили
Голосование за победителя Национального отбора на Евровидение продлится до 4 февраля. Его продолжение связано с перебоями, произошедшими в Дії.
Голосование за победителя Нацотбора продолжается
Из-за перебоев в приложении Дія его продлили на весь день 4 февраля. Отдать свой голос за фаворита Национального отбора можно до 19.05.
Повтор финального концерта Национального отбора на Евровидение начнется в 15:15.
После этого в прямом эфире объявят результаты.
Сбой в приложении
Вчера, 3 февраля, в приложении Дія произошел сбой. Пользователи жаловались, что некоторые документы стали отображаться некорректно.
К примеру, в техпаспортах у многих людей их автомобиль почему-то сменил марку на Nissan Skyline.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пояснил, что 3 февраля произошел рекордный наплыв пользователей в Дії за всю историю проекта.
По его словам, в нацотборе на Евровидение голосовало по 15 тысяч человек в секунду. Это привело к перегрузке системы.
Ранее мы сообщали, что после выступления одиннадцати участников Нацотбора на "Евровидение-2024 " стартовало зрительское голосование за победителя. Выбрать своего фаворита могут украинцы от 14 лет.
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