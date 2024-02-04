Из-за сбоя в Дії голосование за победителя Нацотбора на Евровидение-2024 продолжили

Нацотбор на Евровидение продолжается. Фото иллюстративный: Укринформ

Голосование за победителя Национального отбора на Евровидение продлится до 4 февраля. Его продолжение связано с перебоями, произошедшими в Дії.

Читайте также:

Голосование за победителя Нацотбора продолжается

Из-за перебоев в приложении Дія его продлили на весь день 4 февраля. Отдать свой голос за фаворита Национального отбора можно до 19.05.

Повтор финального концерта Национального отбора на Евровидение начнется в 15:15.

После этого в прямом эфире объявят результаты.

Голосование за победителя нацотбора. Фото: скриншот

Сбой в приложении

Вчера, 3 февраля, в приложении Дія произошел сбой. Пользователи жаловались, что некоторые документы стали отображаться некорректно.

К примеру, в техпаспортах у многих людей их автомобиль почему-то сменил марку на Nissan Skyline.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пояснил, что 3 февраля произошел рекордный наплыв пользователей в Дії за всю историю проекта.

По его словам, в нацотборе на Евровидение голосовало по 15 тысяч человек в секунду. Это привело к перегрузке системы.

Ранее мы сообщали, что после выступления одиннадцати участников Нацотбора на "Евровидение-2024 " стартовало зрительское голосование за победителя. Выбрать своего фаворита могут украинцы от 14 лет.