Дантес покинув шоу на відомому телеканалі — в чому причина

Шоумен Володимир Дантес. Фото: Instagram/volodymyrdantes

Володимир Дантес покинув шоу "Я люблю Україну", в якому мав бути головним ведучим. Причиною стала його активна громадська позиція щодо ситуації в країні.

Про зміни стало відомо після виходу анонсу шоу.

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Володимир Дантеса замінили на Олександра Педана

Конфліктна історія розпочалась після того, як представники телеканалу 1+1 прийшла до суду на розгляд справи Ігоря Коломойського і пропонували взяти його "на поруки". Тоді Дантес публічно висміяв таке рішення, адже на його думку кожен має відповідати за свої злочини.

Пізніше співак розповів у соцмережі X, що його викинули з різдвяного шоу. Він вважає, що причина в його словах про ситуацію з Коломойським.

"Прикол. Мене запросили, просили звільнити дати на різдвяну зйомку на одному каналі. За тиждень скіпнули за те, що сміявся з людей, які брали Коломойського на поруки. Бо конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів – коли доводиться їсти з тарілки, у яку вам ср*ть", — написав артист.

Прикол.

Мене запросили, просили звільнити дати на різдвяну зйомку на одному каналі (назву сховаю).

За тиждень скіпнули через те, що сміявся з людей, які брали Коломойського на поруки. Бо конфлікт інтересів.



Конфлікт інтересів - коли доводиться їсти з тарілки в яку вам сруть)) — Dantes Volodymyr (@DantesVo) November 29, 2023

Дантес вирішив піти з проєкту телеканалу ТЕТ і закінчив контракт. На його місце поставили Олександра Педана, який вже понад 15 років веде подібні шоу.

Українці обурені тим, що Дантеса замінили

Під постом з Педаном українці почали активно реагувати на новину. Чимало прихильників шоу були раді оновленню капітана.

"Педанчики тепер буде називатися команда"

"Урааааа, Педан, гарних зйомок. Дуже за тебе рада!"

Коментарі під постом про заміну Дантеса. Фото: instagram.com/tet_tv/

Проте більшість українців здивувала така зміна і вони вимагають повернути Дантеса. Також у коментарях пригадали Педану його рішення брати на поруки експосадовця Міноборони Олександра Лієва, якого звинувачують у розкраданні 1,5 мільярдів гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.

"Прощавайте, без Дантеса не можу дивитись".

"Для вас ок, що Педан хоче брати на поруки Лієва, який вкрав у ЗСУ 1,5млрд?"

"Ви знущаєтесь? Було нормальне шоу, а тепер буде казна що".

Коментарі під постом про заміну Дантеса. Фото: instagram.com/tet_tv/

Раніше Дантес емоційно відреагував на скандал із Гринкевичем.

Також українці захейтили Мішину через її оголені фото.