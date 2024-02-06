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Дантес покинул шоу на известном телеканале — какая причина

6 февраля 2024 17:22
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Дантес покинул шоу на известном телеканале — какая причина
Шоумен Владимир Дантес. Фото: Instagram/volodymyrdantes
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Владимир Дантес покинул шоу "Я люблю Украину", в котором был главным ведущим. Причиной стала его активная общественная позиция насчет ситуации в стране.

Об изменениях стало известно после выхода анонса шоу.

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Владимира Дантеса заменили на Александра Педана

Конфликтная история началась после того, как представители телеканала 1+1 пришли в суд на рассмотрение дела Игоря Коломойского и предлагали взять его "на поруки". Тогда Дантес публично высмеял такое решение, ведь, по его мнению, каждый должен отвечать за свои преступления.

Позже певец рассказал в соцсети X, что его выбросили из рождественского шоу. Он считает, что причина в его словах о ситуации с Коломойским.

"Прикол. Меня пригласили, просили освободить даты на рождественскую съемку на одном канале. Через неделю посмеялись над тем, что смеялся над людьми, которые брали Коломойского на поруки. Потому что конфликт интересов. Конфликт интересов — когда приходится есть с тарелки, в которую вам ср*т", — написал артист.

Дантес решил уйти из проекта телеканала ТЕТ и закончил контракт. На его место поставили Александра Педана, который уже более 15 лет ведет подобные шоу.

Украинцы возмущены тем, что Дантеса заменили

Под постом с Педаном украинцы активно реагировали на новость. Многие поклонники шоу были рады обновлению капитана.

"Педанчики теперь будет называться команда"

"Урааааа, Педан, хороших съемок. Очень за тебя рада!"

Комментарии под постом о замене Дантеса
Комментарии под постом о смене Дантеса. Фото: instagram.com/tet_tv/

Однако большинство украинцев удивило такое изменение и они требуют вернуть Дантеса. Также в комментариях вспомнили Педану его решение брать на поруки экс-чиновника Минобороны Александра Лиева, обвиняемого в хищении 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов для ЗСУ.

"Прощайте, без Дантеса не могу смотреть".

"Для вас ок, что Педан хочет брать на поруки Лиева, укравшего у ЗСУ 1,5 млрд?"

"Вы издеваетесь? Было нормальное шоу, а теперь будет казна что".

Комментарии под постом о смене Дантеса. Фото: instagram.com/tet_tv/
Комментарии под постом о смене Дантеса. Фото: instagram.com/tet_tv/

Ранее Дантес эмоционально отреагировал на скандал с Гринкевичем.

Также украинцы захехтали Мишину из-за ее обнаженных фото.

скандал
Владимир Дантес
Игорь Коломойский
шоу
Александр Педан
телеканал "1+1"

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