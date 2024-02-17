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Донька Олени Кравець зізналась, чому покинула елітний уніерситет

17 лютого 2024 14:32
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Донька Олени Кравець зізналась, чому покинула елітний уніерситет
Марія Кравець. Фото: instagram.com/maarriill
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Донька відомої гумористки Олени Кравець Марія вперше розповіла, чому покинула університет. Їй не сподобалась професія, яку вона обрала.

Про це вона розповіла в подкасті "Вдома поговоримо".

Марія Кравець покинула університет через невдале навчання

Донька телеведучої та акторки Олени Кравець розповіла, що покинула навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

Марія Кравець декілька років тому вступила в престижний університет, проте забрала документи після першого курсу, бо зрозуміла, що це не її.

"Я провчилася в Інституті журналістики в університеті Шевченка на спеціальності "Реклама й зв'язки з громадськістю", піар, один рік і пішла. Нам сказали, що три роки буде просто журналістика, а потім десь з третього-четвертого курсу почнеться піар. Тоді я напружилася. Але подумала, що у мене з'являться нові друзі. Я вступила 2020 року. Ковід. І я провчилася весь перший курс в Zoom", — розповіла дівчина.

Марія Кравець у подкасті "Вдома поговоримо". Фото: стоп-кадр
Марія Кравець у подкасті "Вдома поговоримо". Фото: стоп-кадр

Після такого рішення Марія вирішила пройти навчання на інших ресурсах, проте і це було марним. Вона не отримувала задоволення від такої роботи.

"Я зрозуміла, що це було імпульсивне рішення вступати туди (в університет – прим. ред.). Я пішла в пошуки. Щоб зрозуміти чи піар точно моє, я взяла курс у піар-агенції, але трохи постажувалася і зрозуміла, що не хочу так працювати. Потім взяла SMM-курс, але мені теж не сподобалося", — зізналася дівчина.

Марія Кравець у підсумку обрала для себе іншу сферу — організаторську діяльність. Їй полобається контролювати процеси. Зараз вона займається підготовкою подкасту "Вдома поговоримо" і організовує танцювальні благодійні події.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by masha kravets (@maarriill)

Бабусі та дідусі дівчини негативно сприйняли рішення Марії покинути університет, але її мама, Олена Кравець поставилась до цього з розумінням.

Раніше Кравець шокувала українців своїм рішенням щодо "95 кварталу".

Також Олена Кравець зізналась, хто був її першим коханням.

Олена Кравець
родина
українські зірки
Університет

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