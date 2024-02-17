Дочь Елены Кравец призналась, почему покинула элитный университет

Мария Кравец. Фото: instagram.com/maarriill

Дочь известной юмористки Елены Кравец Мария впервые рассказала, почему покинула университет. Ей не понравилась профессия, которую она выбрала.

Об этом она рассказала в подкасте "Дома поговорим".

Мария Кравец покинула университет из-за неудачной учебы

Дочь телеведущей и актрисы Елены Кравец рассказала, что бросила обучение в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Мария Кравец несколько лет назад поступила в престижный университет, однако забрала документы после первого курса, потому что поняла, что это не ее.

"Я проучилась в Институте журналистики в университете Шевченко по специальности "Реклама и связи с общественностью", пиар, один год и ушла. Нам сказали, что три года будет просто журналистика, а потом где-то с третьего-четвертого курса начнется пиар. Тогда я напряглась. Но подумала, что у меня появятся новые друзья. Я поступила в 2020 году. Ковид. И я проучилась весь первый курс в Zoom", — рассказала девушка.

Мария Кравец в подкасте "Дома поговорим". Фото: стоп-кадр

После такого решения Мария решила пройти обучение на других ресурсах, однако и это было бесполезно. Она не получала удовольствия от такой работы.

"Я поняла, что это было импульсивное решение поступать туда (в университет – прим. ред.). Я пошла в поиски. Чтобы понять точно ли пиар мое, я взяла курс в пиар-агентстве, но немного попрактиковалась и поняла, что не хочу так работать. Потом взяла SMM-курс, но мне тоже не понравилось", — призналась девушка.

Мария Кравец в итоге избрала для себя другую сферу — организаторскую деятельность. Ей нравится контролировать процессы. Сейчас она занимается подготовкой подкаста "Дома поговорим" и организует танцевальные благотворительные события.

Бабушки и дедушки девушки негативно восприняли решение Марии покинуть университет, но ее мама, Елена Кравец, отнеслась к этому с пониманием.

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