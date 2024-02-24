Дорофєєва показала себе у перший день повномасштабного вторгнення та зараз

Співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва у другі роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну згадала себе 24 лютого 2022 року. Вона показала фото себе тоді, а також порівняла з собою зараз.

Світлинами поділилася в Instagram.

Життя "до" та "після"

Співачка Надя Дорофєєва опублікувала фото себе у дзеркалі автомобіля, яке зробила 24 лютого 2022 року, коли, вочевидь, виїжджала з Києва, як і велика кількість киян того дня.

На фото зірка заплакана і виснажена. Також вона показала подібне фото — також у дзеркалі автомобіля — тільки вже сьогодні, 24 лютого 2024 року.

На ньому Надя посміхається.

Надя Дорофєєва 24 лютого 2024-го. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"24.02.22 назавжди стало межею для всіх нас, яка поділила життя на "до" та "після". Між цими фото відстань у два роки. На першому — починається моя найстрашніша у житті дорога, дорога у невідоме. А на другому — я відчуваю, що я на своєму шляху і я вдома. І це найцінніше відчуття... Дякую нашим захисникам і захисницям за те, що у нас є дім. Вічна шана полеглим Героям!" — написала Дорофєєва у дописі.

Два роки тому співачка публікувала своє заплакане селфі і розповідала, наскільки їй страшно і боляче, попри це — вирішила залишатися в Україні.

Також у той час співачка публікувала відеозвернення, у якому зверталася до росіян і просила зупинити це і не пускати на війну з Україною чоловіків і синів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дорофєєва обурила українців через рекламу телефону. Також ми розповідали, що зірка зі сльозами на очах розповіла, яка вона справжня.