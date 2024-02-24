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Дорофеева показала себя в первый день полномасштабного вторжения и сейчас

24 февраля 2024 17:23
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Дорофеева показала себя в первый день полномасштабного вторжения и сейчас
Певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Певица Надя Дорофеева во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину вспомнила себя 24 февраля 2022 года. Она показала фото себя тогда, а также сравнила с собой сейчас.

Фотографиями поделилась в Instagram.

Жизнь "до" и "после"

Певица Надя Дорофеева опубликовала фото себя в зеркале автомобиля, сделанное 24 февраля 2022 года, когда, судя по всему, выезжала из Киева, как и большое количество киевлян в тот день.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На фото звезда заплакана и измождена. Также она показала подобное фото — также в зеркале автомобиля — только уже сегодня, 24 февраля 2024 года.

На нем Надя улыбается.

 

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева 24 февраля 2024 года. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"24.02.22 навсегда стало переломным для всех нас, разделив жизнь на "до" и "после". Между этими фото расстояние в 2 года. На первом — начинается моя самая страшная в жизни дорога, дорога в неизвестное. А на второмя чувствую, что я на своем пути и я дома. И это самое ценное чувство... Спасибо нашим защитникам и защитницам за то, что у нас есть дом. Вечное уважение павшим Героям!", — написала Дорофеева в публикации.

Два года назад певица публиковала свое заплаканное селфи и рассказывала, насколько ей страшно и больно, но несмотря на это, решила оставаться в Украине.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Также в то время певица публиковала видеообращение, в котором обращалась к россиянам и просила остановить это и не пускать на войну с Украиной мужчин и сыновей.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, ранее мы писали, что Дорофеева возмутила украинцев из-за рекламы телефона. Также мы рассказывали, что звезда со слезами на глазах рассказала, какая она настоящая.

война
Надя Дорофеева
украинские звезды
воспоминания

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