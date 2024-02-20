Друзі Бреда Пітта розповіли, як почувається актор у нових стосунках після розлучення
Актор Бред Пітт почувається "найщасливішим" у відносинах з дизайнером ювелірних прикрас Інес де Рамон, яка молодша за нього на 27 років. Це перші серйозні стосунки актора після розлучення з Анджеліною Джолі.
Про це пише People.
Бред Пітт щасливий у нових стосунках
Днями стало відомо, що Інес та Бред почали жити разом і це рішення стало "природним" наступним кроком у їхніх стосунках. Нещодавно вони були помічені разом на кінофестивалі у Санта-Барбарі та на виставці у Беверлі-Гіллз.
"Після розлучення Бред зустрічався з дівчатами, але ніколи серйозно. Це перші серйозні стосунки, і він не може бути щасливішим. Бред любить проводити з нею час, він відмінний хлопець і заслуговує на щастя", — говорить інсайдер з оточення актора.
Про роман Бреда Пітта та Інес де Рамон стало відомо восени 2022 року. Це перші серйозні та публічні стосунки актора після розлучення з Анджеліною Джолі у 2019 році. Раніше ювелірний дизайнер теж була одружена: вона була одружена з зіркою "Щоденників вампіра" Полом Веслі. Вони розлучилися у 2022 році після трьох років шлюбу.
Інес та Бред уже не приховують своїх стосунків. Таблоїд In Touch повідомляв, що пара думає завести дитину.
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