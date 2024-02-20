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Друзі Бреда Пітта розповіли, як почувається актор у нових стосунках після розлучення

20 лютого 2024 13:54
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Друзі Бреда Пітта розповіли, як почувається актор у нових стосунках після розлучення
Актор Бред Пітт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актор Бред Пітт почувається "найщасливішим" у відносинах з дизайнером ювелірних прикрас Інес де Рамон, яка молодша за нього на 27 років. Це перші серйозні стосунки актора після розлучення з Анджеліною Джолі.

Про це пише People.

Бред Пітт щасливий у нових стосунках

Днями стало відомо, що Інес та Бред почали жити разом і це рішення стало "природним" наступним кроком у їхніх стосунках. Нещодавно вони були помічені разом на кінофестивалі у Санта-Барбарі та на виставці у Беверлі-Гіллз.

 

"Після розлучення Бред зустрічався з дівчатами, але ніколи серйозно. Це перші серйозні стосунки, і він не може бути щасливішим. Бред любить проводити з нею час, він відмінний хлопець і заслуговує на щастя", — говорить інсайдер з оточення актора.

Про роман Бреда Пітта та Інес де Рамон стало відомо восени 2022 року. Це перші серйозні та публічні стосунки актора після розлучення з Анджеліною Джолі у 2019 році. Раніше ювелірний дизайнер теж була одружена: вона була одружена з зіркою "Щоденників вампіра" Полом Веслі. Вони розлучилися у 2022 році після трьох років шлюбу.

Інес та Бред уже не приховують своїх стосунків. Таблоїд In Touch повідомляв, що пара думає завести дитину.

Нагадаємо, пластичний хірург прокоментував зміни у зовнішності Бреда Пітта

Раніше Анджеліна Джолі здивувала новим кольором волосся.

Бред Пітт
Зіркове розлучення
закордонні зірки
зірки

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