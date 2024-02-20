У мережі показали фото таємної квартири Том Круза та його нареченої-росіянки

Актор Том Круз. Фото: Reuters

У мережі показали ексклюзивні фото лондонської квартири вартістю 10 мільйонів фунтів стерлінгів, де Том Круз проводив романтичні ночі зі своєю гламурною нареченою-росіянкою. 61-річного Круза нещодавно помітили в гостях у 36-річної Ельсіни Хайрової в її приголомшливому будинку в Найтсбріджі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Сусіди неодноразово бачили Круза у будинку росіянки

Круз та Хайрова разом насолоджувалися часом у розкішному любовному гніздечку, яке складається з чотирьох спалень, трьох кімнат для прийому гостей, гардеробної і має приголомшливий вид на Гайд-парк. Він розташований в одному з найексклюзивніших житлових кварталів Лондона під назвою The Knightsbridge, неподалік від Harrods, і пропонує п’ятизіркові зручності, включаючи спа-центр для мешканців, ландшафтні сади, бізнес-центр і підземний паркінг.

Показали фото квартири, де проводить час Том Круз з подругою-росіянкою. Фото: dailymail.co.uk

Показали фото квартири, де проводить час Том Круз з подругою-росіянкою. Фото: dailymail.co.uk

Показали фото квартири, де проводить час Том Круз з подругою-росіянкою. Фото: dailymail.co.uk

Показали фото квартири, де проводить час Том Круз з подругою-росіянкою. Фото: dailymail.co.uk

Наречена Тома Круза. Фото: dailymail.co.uk

Сусіди розповіли, що вони "кілька разів" помічали Круза, який заходив у будівлю, де розташована квартира Ельсіни площею 3000 квадратних футів, там вона живе останні шість років.

"Він заходить через парадний вхід, вітається з усім персоналом служби безпеки і не влаштовує великого галасу. Круз у будівлі не є великою проблемою для нас, тому що тут живе або буває багато високопоставлених людей", — говорять сусіди.

Вважається, що голлівудський акто познайомився з росіянкою в грудні минулого року під час вечірки в Loulou’s у Мейфейрі, ексклюзивному приватному клубі. Друзі стверджували, що з того часу вони "зблизилися".

Показали фото квартири, де проводить час Том Круз з подругою-росіянкою. Фото: dailymail.co.uk

Окрім проведення часу в квартирі Хайрової, вони також вечеряли в кількох ексклюзивних лондонських ресторанах, а також насолоджувалися спільними прогулянками Гайд-парком.

У 2017 році квартира була придбана Хайровою та її колишнім чоловіком, російським олігархом і алмазно-вугільним магнатом Димитрієм Цвєтковим за 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Потім подружжя витратило ще 3,5 мільйона фунтів стерлінгів на її реконструкцію. Вони переїхали в квартиру в 2018 році, але, оскільки шлюб почав розпадатися, Цвєтков виїхав у жовтні 2020 року, коли подав на розлучення.

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