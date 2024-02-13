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Селена Гомес показала нескромні обійми з новим обранцем

13 лютого 2024 12:17
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Селена Гомес показала нескромні обійми з новим обранцем
Співачка Селена Гомес з бойфрендом. Фото: instagram.com/selenagomez/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Селена Гомес поділилася новими фотографіями зі своїм бойфрендом Бенні Бланко. Парочка ніжно обіймається та готує вечерю.

Фото артистка опублікувала у своєму Instagram.

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На одній із фотографій музичний продюсер, якого друзі позиціонують як талановитого кухаря, готує фрикадельки. Допис артистка підписала: "Мій найкращий друг".

 

Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/
Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

 

Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/
Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

 

Селена Гомес показала нескромні обійми з новим обранцем - фото 3
Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Роман Селени з Бенні Бланко викликав багато коментарів її шанувальників, які схильні обговорювати кожен момент її життя. Багато хто вирішив, що Бланко виглядає дивним і недостойний зустрічатися із Гомес, яка нібито обрала його через почуття самотності. Інші, навпаки, радіють за Селену і вважають, що вони щасливі разом.

Люди обговорюють фігуру і обличчя Гомес, засуджують за косметологічні процедури, про які вона нещодавно розповідала. Сама зірка визнається, що намагається не звертати на хейтерів уваги, але іноді критика позначається на її самооцінці.

Одним із головних приводів, який досі не відпускає шанувальників Селени, став її розрив із Джастіном Бібером, який незабаром після цього одружився з Гейлі Бібер. Селена зізналася, що після розриву зіткнулася з депресією, хоча й називала їхні стосунки з Джастіном токсичними.

Нагадаємо, Селена Гомес підтримала зіркову подругу на червоній доріжці.

Раніше Селена Гомес прокоментувала свої зайві кілограми.

Селена Гомес
закордонні зірки
зірки
зіркова пара

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