Селена Гомес показала нескромные объятия с новым избранником

Певица Селена Гомес с бойфрендом. Фото: instagram.com/selenagomez/

Певица Селена Гомес поделилась новыми фотографиями со своим бойфрендом Бенни Бланко. Парочка нежно обнимается и готовит ужин.

Фото артистка опубликовала в своем Instagram.

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На одной из фотографий музыкальный продюсер, которого друзья позиционируют как талантливого повара, готовит фрикадельки. Пост артистка подписала: "Мой лучший друг".

Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Роман Селены с Бенни Бланко вызвал много комментариев ее поклонников, склонных обсуждать каждый момент ее жизни. Многие решили, что Бланко выглядит странным и недостойным встречаться с Гомес, которая якобы выбрала его из-за чувства одиночества. Другие, напротив, радуются за Селену и считают, что они счастливы вместе.

Люди обсуждают фигуру и лицо Гомес, осуждают за косметологические процедуры, о которых она недавно рассказывала. Сама звезда признается, что пытается не обращать на хейтеров внимания, но иногда критика сказывается на ее самооценке.

Одним из главных поводов, до сих пор не отпускающих поклонников Селены, стал ее разрыв с Джастином Бибером, который вскоре после этого женился на Хейли Бибер. Селена призналась, что после разрыва столкнулась с депрессией, хотя и называла их отношения с Джастином токсичными.

Напомним, Селена Гомес поддержала звездную подругу на красной дорожке.

Ранее Селена Гомес прокомментировала свои лишние килограммы.