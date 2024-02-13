Провели ніч разом — Том Круз прийшов з подружкою-росіянкою на вечерю до принца Вільяма

Актор Том Круз. Фото: Reuters

Актор Том Круз "зблизився" зі своєю гламурною російською подружкою і регулярно проводить ночі в її шикарній квартирі в Лондоні. 61-річний Круз і 36-річна Елсіна Хайрова минулого тижня відвідали гала-вечерю на підтримку лондонської благодійної організації швидкої допомоги в п’ятизірковому готелі Raffles, де принц Вільям був почесним гостем.

Про це пише Daily Mail.

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Круз і його нове кохання прибули на розкішну подію окремо, але друзі кажуть, що вони проводили більше часу разом. Актор часто навідує розкішну квартиру коханої в Найтсбріджі за 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нова подруга голлівудського актора Елсіна Хайрова. Фото: instagram.com/elsina_els/

Джерело розповіло, що пара тепер офіційно підвередила стосунки: "У колі Ельсіни добре відомо, що вони з Томом тепер одне ціле. Вони дуже зблизилися за останні кілька тижнів, але дуже обережні, щоб їх не фотографували разом, тому що вони хочуть зберегти свою конфіденційність. Том ночував у квартирі Елсіни. Їм подобається проводити час разом і, незважаючи на свій статок, роблять багато речей, які роблять звичайні пари".

Джерело розповіло, що пара також вечеряла приватно в кількох ексклюзивних лондонських ресторанах, а також насолоджувалася спільними прогулянками Гайд-парком, який розташовується неподалік від будинку Елсіни.

Хайрова опублікувала фотографії та відео, на яких вона у приголомшливій чорній вечірній сукні під час відвідування гала-концерту London Air Ambulance Black and White, який зібрав 1,2 мільйона фунтів стерлінгів.

Актор Том Круз з принцом Вільямом. Фото: Reuters

Круз був сфотографований під час спілкування з принцом Вільямом. Круз є давнім прихильником благодійної організації, і, побачивши актора, Вільям пожартував: "Я не взув взуття з Top Gun". Батько трьох дітей мав на увазі пару чорних лоферів, прикрашених літаками, що нагадує винищувач, який використовувався в оригінальному бойовику 1986 року.

Голлівудський актор і Елсіна познайомилися в грудні минулого року під час вечірки в Мейфері.

Раніше Ельсіна була заміжня за 43-річним Дмитром Цвєтковим, який стверджував, що їхня трирічна боротьба за розлучення коштувала йому 150 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, Тімоті Шаламе зізнався, як йому цілуватися із Зендаєю.

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