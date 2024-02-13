Провели ночь вместе — Том Круз пришел с подружкой-россиянкой на ужин к принцу Уильяму

Актер Том Круз. Фото: Reuters

Актер Том Круз "сблизился" со своей гламурной русской подружкой и регулярно проводит ночи в ее шикарной квартире в Лондоне. 61-летний Круз и 36-летняя Элсина Хайрова на прошлой неделе посетили гала-ужин в поддержку лондонской благотворительной организации скорой помощи в пятизвездочном отеле Raffles, где принц Уильям был почетным гостем.

Об этом пишет Daily Mail.

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Круз и его новая любовь прибыли на роскошное событие по отдельности, но друзья говорят, что они проводили больше времени вместе. Актер часто посещает роскошную квартиру возлюбленной в Найтсбридже за 10 миллионов фунтов стерлингов.

Новая подруга голливудского актера Элсина Хайрова. Фото: instagram.com/elsina_els/

Источник рассказал, что пара теперь официально подтвердила отношения : "В кругу Эльсины хорошо известно, что они с Томом теперь одно целое. Они очень сблизились за последние несколько недель, но очень осторожны, чтобы их не фотографировали вместе, потому что они хотят сохранить свою конфиденциальность. Том ночевал в квартире Элсины. Им нравится проводить время вместе и, несмотря на свое состояние, делают много вещей, которые делают обычные пары".

Источник рассказал, что пара также ужинала приватно в нескольких эксклюзивных лондонских ресторанах, а также наслаждалась общими прогулками по Хайд-парку, который находится неподалеку от дома Элсины.

Хайрова опубликовала фотографии и видео, на которых она в потрясающем черном вечернем платье во время посещения гала-концерта London Air Ambulance Black and White, собравшего 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

Актер Том Круз с принцем Уильямом. Фото: Reuters

Круз был сфотографирован во время общения с принцем Уильямом. Круз является давним поклонником благотворительной организации, и, увидев актера, Уильям пошутил: "Я не надел обувь из Top Gun". Отец троих детей имел в виду пару черных лоферов, украшенных самолетами, которые напоминают истребитель, что использовался в оригинальном боевике 1986 года.

Голливудский актер и Элсина познакомились в декабре прошлого года во время вечеринки в Мейфере.

Ранее Эльсина была замужем за 43-летним Дмитрием Цветковым, который утверждал, что их трехлетняя борьба за развод стоила ему 150 миллионов фунтов.

Напомним, Тимоти Шаламе признался, как ему целоваться с Зендаей.

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