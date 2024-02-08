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Бадьорий принц Вільям вперше з'явився на публіці після новини про діагноз батька

8 лютого 2024 07:42
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Бадьорий принц Вільям вперше з'явився на публіці після новини про діагноз батька
Принц Вільям. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Принц Вільям подякував за підтримку його дружини та батька. У своїй промові на благодійному банкеті, який відбувся 6 лютого, принц Уельський сказав, що щирі слова, отримані його родиною після госпіталізації Кейт для серйозної операції на черевній порожнині та оприлюднення діагнозу короля Чарльза, "дуже багато значать для всіх них".

Про це пише Daily Mail.

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Принц Вільям виступав на урочистій гала-вечері на підтримку лондонської благодійної організації швидкої допомоги в Raffles London в OWO (Old War Office). На заході був також актор Том Круз, який є давнім прихильником організації, яка надає життєво важливу невідкладну медичну допомогу в Лондоні і збирає 15 мільйонів фунтів стерлінгів для заміни парку вертольотів. Принц Уельський, який служив пілотом санітарної авіації у Східній Англії, є патроном організації з 2020 року.

 

Принц Вільям. Фото: Reuters
Принц Вільям. Фото: Reuters

 

Принц Вільям з актором Томом Крузом. Фото: Reuters
Принц Вільям з актором Томом Крузом. Фото: Reuters

 

Принц Вільям. Фото: Reuters
Принц Вільям. Фото: Reuters

У своїй промові Вільям представив Тома Круза: "Маю скористатися цією можливістю, щоб згадати нашого колегу-пілота Тома Круза. Томе, величезне спасибі за підтримку сьогодні ввечері. І якщо не заперечуєш, не позичиш одного з гелікоптерів з наступної "Місії нездійсненної".

Круз не перший рік дружить з королівською родиною. Він з’явився на святкуванні платинового ювілею королеви Єлизавети у 2022 році. Також він познайомився з матір’ю Вільяма Діаною, принцесою Уельською, на прем’єрі на Лестер-сквер у 1992 році.

Це перший вихід на публіку принца Вільяма після новини про хворобу його батька. Його брат, принц Гаррі прибув до Великої Британії з візитом. Герцог Сассекський прилетів до Лондона, щоб зустрітися з батьком вперше за 17 місяців, провівши з ним менше 45 хвилин у Кларенс-хаусі, його лондонській резиденції. Гаррі не зустрівся з братом та його родиною.

Нагадаємо, принц Гаррі завітав до хворого батька. 

Раніше ми писали, на якій стадії знайшли хворобу у короля Великої Британії.

Том Круз
принц Вільям
Лондон
король Чарльз ІІІ

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