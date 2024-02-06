Стало відомо, на якій стадії знайшли онкологію у короля Чарльза

Король Чарльз. Фото: Reuters

Король Чарльз налаштований "дуже позитивно" після новини про те, що він хворий на рак. Кажуть, що родина та друзі були вражені його рішучістю продовжувати "звичайну роботу". Відомо, що його захворювання було виявлено дуже рано, і прогноз хороший.

Про це пише Daily Mail.

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Останніми місяцями Чарльз часто їздив у неділю ввечері до Віндзорського замку, щоб провести час із принцом Вільямом, батько та син зблизилися. Букінгемський палац повідомив, що лікарі виявили форму раку, яка не розголошується, під час лікування доброякісного захворювання простати. Чарльз повідомив по телефону близьких родичів, у тому числі сина Гаррі, який повернеться з Каліфорнії, щоб побачити свого батька.

Король Чарльз. Фото: Reuters

Невідомо, де зупиниться герцог Сассекський, оскільки йому потрібен дозвіл від Букінгемського палацу, щоб залишитися в королівському маєтку. Гаррі повернув ключі від Frogmore Cottage в червні минулого року, коли принц і його дружина Меган Маркл звільнили нерухомість. Його прохання залишитися у Віндзорському замку було відхилено палацом, коли він востаннє відвідав Великобританію у вересні, і Гаррі залишився в готелі.

Це буде перший випадок, коли родина проведе час разом за понад 18 місяців.

Король Чарльз з королевою-консорт Каміллою. Фото: Reuters

Чарльз прибув до Лондона вчора вранці зі свого маєтку Сандрінгем разом зі своєю дружиною Каміллою, щоб почати амбулаторне лікування в лікарні.

Камілла буде поруч зі своїм чоловіком, але наполягає на продовженні своєї роботи.

Король знав про свій діагноз з початку минулого тижня, наполягаючи на тому, щоб піти до церкви в Норфолку в неділю.

"Його Величність сьогодні розпочав регулярне лікування, протягом якого лікарі порадили йому відкласти публічні обов’язки. Протягом цього періоду Його Величність продовжуватиме займатися державними справами та офіційними документами, як зазвичай. Король вдячний своїй медичній команді за швидке втручання, яке стало можливим завдяки нещодавній операції в лікарні. Він як і раніше цілком позитивно ставиться до свого лікування і з нетерпінням чекає якнайшвидшого повернення до повноцінної роботи. Його Величність вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям і в надії, що це може сприяти загальному розумінню для всіх людей у всьому світі, хворих на онкологію", — йдеться в офіційній заяві палацу.

Жодних подробиць про те, який рак у нього діагностували, не повідомляється, окрім підкреслення, що це не рак передміхурової залози, який щорічно є найбільшою вбивцею чоловіків у Великобританії. Наголошується, що захворювання було знайдено лише тоді, коли король лікувався від доброякісного збільшення простати.

Король Чарльз. Фото: Reuters

Його госпіталізували на операцію 26 січня і він три дні залишався в приватній лондонській клініці в центрі Лондона.

Деталі його лікування наразі не розголошуються. Королівський помічник сказав: "Наразі жодних подробиць не повідомляється, але Його Величність отримує кваліфіковану допомогу та сподівається якомога швидше повернутися до повноцінного виконання державних обов’язків".

Нагадаємо, король Черльз після операції вирушив до церкви.

Раніше стало відомо, коли король Чарльз зречеться трону.