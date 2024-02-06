Стало известно, на какой стадии нашли онкологию у короля Чарльза

Король Чарльз. Фото: Reuters

Король Чарльз настроен "очень положительно" после новости о том, что он болен раком. Говорят, что семья и друзья были поражены его решимостью продолжать "обычную работу". Известно, что его заболевание было обнаружено очень рано, и прогноз хороший.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Король сблизился с сыном

В последние месяцы Чарльз часто ездил в воскресенье вечером в Виндзорский замок, чтобы провести время с принцем Уильямом, отец и сын сблизились. Букингемский дворец сообщил, что врачи обнаружили неразглашающуюся форму рака во время лечения доброкачественного заболевания простаты. Чарльз уведомил по телефону близких родственников, включая сына Гарри, который вернется из Калифорнии, чтобы увидеть своего отца.

Король Чарльз. Фото: Reuters

Неизвестно, где остановится герцог Сассекский, поскольку ему нужно разрешение от Букингемского дворца, чтобы остаться в королевском имении. Гарри вернул ключи от Frogmore Cottage в июне прошлого года, когда принц и его супруга Меган Маркл освободили недвижимость. Его просьба остаться в Виндзорском замке была отклонена дворцом, когда он в последний раз посетил Великобританию в сентябре, и Гарри остался в отеле.

Это будет первый случай, когда семья проведет время вместе более чем за 18 месяцев.

Король Чарльз с королевой-консорт Камиллой. Фото: Reuters

Чарльз прибыл в Лондон вчера утром из своего имения Сандрингем вместе со своей супругой Камиллой, чтобы начать амбулаторное лечение в частной больнице.

Камилла будет рядом со своим мужем, но настаивает на продолжении своей работы.

Король знал свой диагноз с начала прошлой недели, настаивая на том, чтобы пойти в церковь в Норфолке в воскресенье.

"Его Величество сегодня приступило к лечению, в течение которого врачи посоветовали ему отложить публичные обязанности. В течение этого периода Его Величество будет продолжать заниматься государственными делами и официальными документами, как обычно. Король благодарен своей медицинской команде за быстрое вмешательство, которое стало возможным благодаря недавней операции. Он по-прежнему вполне положительно относится к своему лечению и с нетерпением ожидает скорейшего возвращения к полноценной работе, его Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это может способствовать общему пониманию для всех людей во всем мире, больных онкологией",— говорится в официальном заявлении дворца.

Никаких подробностей о том, какой рак у него диагностировали, не сообщается, кроме того, что это не рак предстательной железы, который ежегодно является убийцей мужчин в Великобритании. Отмечается, что заболевание было обнаружено только тогда, когда король лечился от доброкачественного увеличения простаты.

Король Чарльз. Фото: Reuters

Его госпитализировали на операцию 26 января и три дня он оставался в частной лондонской клинике.

Детали его лечения пока не разглашаются. Королевский помощник сказал: "Пока никаких подробностей не сообщается, но Его Величество получает квалифицированную помощь и надеется как можно скорее вернуться к полноценному выполнению государственных обязанностей".

Напомним, король Черльз после операции отправился в церковь.

Ранее стало известно, когда король Чарльз отречется от трона.