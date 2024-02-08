Бодрый принц Уильям впервые появился на публике после новости о диагнозе отца

Принц Уильям. Фото: Reuters

Принц Уильям поблагодарил за поддержку его супруги и отца. В своей речи на состоявшемся 6 февраля благотворительном банкете принц Уэльский сказал, что искренние слова, полученные его семьей после госпитализации Кейт для серьезной операции на брюшной полости и обнародования диагноза короля Чарльза, "очень много значат для всех них".

Об этом пишет Daily Mail.

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Принц Уильям выступал на торжественном гала-ужине в поддержку лондонской благотворительной организации скорой помощи в Raffles London в OWO (Old War Office). На мероприятии был также актер Том Круз, являющийся давним сторонником организации, оказывающей жизненно важную неотложную медицинскую помощь в Лондоне и собирающей 15 миллионов фунтов стерлингов для замены парка вертолетов. Принц Уэльский, служивший пилотом санитарной авиации в Восточной Англии, является патроном организации с 2020 года.

Принц Уильям. Фото: Reuters

Принц Уильям с актером Томом Крузом. Фото: Reuters

Принц Уильям. Фото: Reuters

В своей речи Уильям представил Тома Круза: "Должен воспользоваться этой возможностью, чтобы вспомнить нашего коллегу-пилота Тома Круза. Том, огромное спасибо за поддержку сегодня вечером. И если не возражаешь, не одолжишь один из вертолетов из следующей "Миссии невыполнимой".

Круз не первый год дружит с королевской семьей. Он появился на праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы в 2022 году. Также он познакомился с матерью Уильяма Дианой, принцессой Уэльской, на премьере на Лестер-сквер в 1992 году.

Это первый выход на публику принца Уильяма после известия о болезни его отца. Его брат, принц Гарри, прибыл в Великобританию. Герцог Сассекский прилетел в Лондон, чтобы встретиться с отцом впервые за 17 месяцев, проведя с ним менее 45 минут в Кларенс-хаусе, его лондонской резиденции. Гарри не встретился с братом и его семьей.

Напомним, принц Гарри посетил больного отца.

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