Принц Гаррі прилетів до хворого батька — подробиці візиту

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Принц Гаррі прибув до Великої Британії на зустріч зі своїм хворим батьком королем Чарльзом 6 лютого. Герцог Сассекський "з радістю погодився б" на возз'єднання зі своїм братом Вільямом, але натомість "провів ніч у лондонському готелі".

Про це пише Daily Mail.

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Принц Гаррі та принц Уельський Вільям не планують зустрічатися під час перебування герцога в Великій Британії. 41-річний Вільям як і раніше зосереджений на догляді за своєю дружиною Кейт, яка відновлюється після операції на черевній порожнині та бере тривалу відпустку.

Принц Гаррі прибув до резиденції батька. Reuters

Герцог Сассекський пролетів з Каліфорнії до Лондона, щоб провести 45-хвилинну зустріч зі своїм хворим на рак батьком королем Чарльзом. Гаррі не ночував у жодній королівській резиденції, оскільки він фактично залишився бездомним на території Великобританії після того, як його виселили з котеджу Фрогмор минулого року, тож він зупинився в розкішному готелі.

Очікується, що він не залишиться в Лондоні надовго і збирається повернутися до свого будинку в Монтесіто, де на нього чекає дружина Меган Маркл і двоє дітей.

Король Чарльз з дружиною вперше з'явились на публіці після новини про хворобу. Фото: Reuters

Джерело, близьке до 39-річного Гаррі, розповіло, що він буде радий можливості зустрітися зі своїм братом, а інсайдер додав: "Основна причина поїздки герцога до Великобританії — це відвідати свого батька. Якби випала нагода побачити принца Уельського, герцог із задоволенням би її прийняв".

Гаррі майже не спілкувався зі своїм батьком після смерті королеви Єлизавети, і, як повідомляється, не було жодного контакту, коли він святкував свій 39-й день народження..

Крістіна Кіріаку, колишній прес-секретар короля, сказала сьогодні: "Чарльз обожнює Гаррі. Він не хотів цього відчуження. Якщо серед поганих новин приходять хороші новини, і Гаррі, король, королева та його брат возз’єднуються — як це чудово".

Нагадаємо, стало відомо, який прогноз дають лікарі стосовно діагнозу короля Чарльза.

Раніше король Чарльз прийшов до церкви після операції.