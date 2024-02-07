Принц Гарри прилетел к больному отцу – подробности визита.

Принц Гарри. Фото: Reuters

Принц Гарри прибыл в Великобританию на встречу со своим больным отцом королем Чарльзом 6 февраля. Герцог Сассекский "с радостью согласился бы" на воссоединение со своим братом Уильямом, но "провел ночь в лондонском отеле".

Об этом пишет Daily Mail.

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Принц Гарри и принц Уэльский Уильям не планируют встречаться во время пребывания герцога в Великобритании. 41-летний Уильям по-прежнему сосредоточен на уходе за своей супругой Кейт, которая восстанавливается после операции на брюшной полости и берет продолжительный отпуск.

Принц Гарри прибыл в резиденцию отца. Reuters

Герцог Сассекский пролетел из Калифорнии в Лондон, чтобы провести 45-минутную встречу со своим больным раком отцом королем Чарльзом. Гарри не ночевал ни в одной королевской резиденции, поскольку он фактически остался бездомным на территории Великобритании после того, как его выселили из коттеджа Фрогмор в прошлом году, поэтому он остановился в роскошном отеле.

Ожидается, что он не останется в Лондоне надолго и собирается вернуться в свой дом в Монтесито, где его ждет супруга Меган Маркл и двое детей.

Король Чарльз с супругой впервые появились на публике после новости о болезни. Фото: Reuters

Источник, близкий к 39-летнему Гарри, рассказал, что он будет рад возможности встретиться со своим братом, а инсайдер добавил: "Основная причина поездки герцога в Великобританию — это посетить своего отца. Если бы представился случай увидеть принца Уэльского, герцог с удовольствием бы его принял".

Гарри почти не общался со своим отцом после смерти королевы Елизаветы, и, как сообщается, не было никакого контакта, когда он праздновал свой 39-й день рождения.

Кристина Кириаку, бывший пресс-секретарь короля, сказала: "Чарльз обожает Гарри. Он не хотел этого отчуждения. Если среди плохих новостей приходят хорошие новости, и Гарри, король, королева и его брат воссоединяются — как это здорово".

Напомним, стало известно, какой прогноз дают врачи по поводу диагноза короля Чарльза.

Ранее король Чарльз пришел в церковь после операции.