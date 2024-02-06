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Стало відомо, чи приїде Меган Маркл провідати хворого короля Чарльза

6 лютого 2024 11:30
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стало відомо, чи приїде Меган Маркл провідати хворого короля Чарльза
Георцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Герцог Сассекський принц Гаррі незабаром приїде до Великої Британії, щоб возз’єднатися зі своїм батьком королем Чарльзом після оголошення про те, що той хворий на рак. Джерело, близьке до герцога, повідомило, що Гаррі подорожуватиме сам, без дружини Меган Маркл або їхніх дітей, чотирирічного Арчі та дворічної Лілібет.

Про це пише Daily Mail.

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Принц Гаррі приїде до батька без родини

Останній раз принц літав до Великої Британії у вересні, на церемонію нагородження Well Child Awards, тоді він зупинився в готелі. Герцог запитав, чи може він залишитися у Віндзорському замку, але йому було відмовлено.

 

Принц Гаррі. Фото: Reuters
Принц Гаррі. Фото: Reuters

Гаррі зазвичай подорожує зі своєю приватною командою безпеки після того, як його позбавили права на захист поліції, коли він залишив королівську сім’ю в 2020 році. Король особисто зв’язався з герцогом Сассекським і принцом Уельським, щоб повідомити їм про свій діагноз до того, як про це оголосив Букінгемський палац.

Джерело, близьке до Гаррі, повідомило, що він вирішив якомога швидше приїхати до Великої Британії, щоб бути поруч із батьком. Експерти стверджують, що поїздка Гаррі "вказує на серйозність" стану короля.

Оголошуючи, що принц Гаррі приїде і побачить свого батька, представник герцога і герцогині Сассекських сказав: "Герцог дійсно говорив зі своїм батьком про діагноз. Найближчими днями він поїде до Великої Британії, щоб побачити Його Величність".

 

Король Чарльз. Фото: Reuters
Король Чарльз. Фото: Reuters

Колишній королівський кореспондент Бі-Бі-Сі Дженні Бонд висловила надію, що рак короля Карла III "принесе примирення" з принцом Гаррі. Брат Гаррі Вільям також тісно спілкується зі своїм батьком, але жоден з братів ще не зробив публічних заяв. Спадкоємець престолу цього тижня повертається до виконання обов’язків після того, як допоміг дружині, принцесі Уельській відновлюватися після операції на черевній порожнині. Він також може виконувати деякі обов’язки від імені свого батька, поки той проходить лікування.

 

​Принц Вільям. Фото: Reuters
​Принц Вільям. Фото: Reuters

Востаннє принц Гаррі був у Великій Британії влітку, коли відвідав захід благодійної організації для дітей. Однак він не зустрівся із королівською родиною під час цього візиту, перш ніж відправитися до Німеччини.

Герцог Сассекський був присутній на коронації свого батька в травні минулого року, але залишив Лондон через кілька годин після церемонії, щоб повернутися в Монтесіто.

Нагадаємо, король Чарльз відвідав церковну службу після операції.

Раніше Меган Маркл та принц Гаррі висловили підтримку Кейт Міддлтон після операції на черевній порожнині.

принц Гаррі
Меган Маркл
король Чарльз ІІІ
королівська родина

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