Стало известно, приедет ли Меган Маркл навестить больного короля Чарльза

Георцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцог Сассекский принц Гарри вскоре приедет в Великобританию, чтобы воссоединиться со своим отцом королем Чарльзом после объявления о том, что тот болен раком. Источник, близкий к герцогу, сообщил, что Гарри будет прибудет один, без супруги Меган Маркл и их детей, четырехлетнего Арчи и двухлетней Лилибет.

Об этом пишет Daily Mail.

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Последний раз принц летал в Великобританию в сентябре, на церемонию награждения Well Child Awards, тогда он остановился в отеле. Герцог спросил, может ли он остаться в Виндзорском замке, но ему было отказано.

Принц Гарри. Фото: Reuters

Гарри обычно путешествует со своей частной командой безопасности после того, как его лишили права на защиту полиции, когда он покинул королевскую семью в 2020 году. Король лично связался с герцогом Сассекским и принцем Уэльским, чтобы сообщить им о своем диагнозе до того, как об этом объявил Букингемский дворец.

Источник, близкий к Гарри, сообщил, что он решил как можно скорее приехать в Великобританию, чтобы быть рядом с отцом. Эксперты утверждают, что поездка Гарри "указывает на серьезность" состояния короля.

Объявляя, что принц Гарри приедет и увидит своего отца, представитель герцога и герцогини Сассекских сказал: "Герцог действительно говорил со своим отцом о диагнозе. В ближайшие дни он поедет в Великобританию, чтобы увидеть Его Величество".

Король Чарльз. Фото: Reuters

Бывший королевский корреспондент Би-Би-Си Дженни Бонд выразила надежду, что рак короля Карла III "принесет примирение" с принцем Гарри. Брат Гарри Уильям тоже тесно общается со своим отцом, но ни один из братьев еще не сделал публичных заявлений. Наследник престола на этой неделе возвращается к исполнению обязанностей после того, как помогал супруге, принцессе Уэльской, восстанавливаться после операции на брюшной полости. Он также может исполнять некоторые обязанности от имени своего отца, пока тот проходит лечение.

​Принц Уильям. Фото: Reuters

В последний раз принц Гарри был в Великобритании летом, когда посетил мероприятие благотворительной организации для детей. Однако он не встретился с королевской семьей во время этого визита, прежде чем отправиться в Германию.

Герцог Сассекский присутствовал на коронации своего отца в мае прошлого года, но покинул Лондон через несколько часов после церемонии, чтобы вернуться в Монтесито.

Напомним, король Чарльз посетил церковную службу после операции.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри выразили поддержку Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости.