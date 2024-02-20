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В сети показали фото тайной квартиры Том Круза и его невесты-россиянки

20 февраля 2024 12:42
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
В сети показали фото тайной квартиры Том Круза и его невесты-россиянки
Актер Том Круз. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

В сети показали эксклюзивные фото лондонской квартиры стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов, где Том Круз проводил романтические ночи со своей гламурной невестой-россиянкой. 61-летний Круз недавно был замечен в гостях у 36-летней Эльсины Хайровой в ее дорогой квартире в Найтсбридже.

Об этом сообщает Daily Mail.

Соседи не раз видели Круза в доме россиянки

Круз и Хайрова вместе наслаждались свтданиями в роскошном любовном гнездышке, состоящем из четырех спален, трех комнат для приема гостей, гардеробной и имеющей потрясающий вид на Хайд-парк. Он расположен в одном из самых эксклюзивных жилых кварталов Лондона под названием The Knightsbridge, неподалеку от Harrods и предлагает пятизвездочные удобства, включая спа-центр для жителей, ландшафтные сады, бизнес-центр и подземный паркинг.

 

Показали фото квартиры, где проводит время Том Круз с подругой-русской. Фото: dailymail.co.uk
Показали фото квартиры, где проводит время Том Круз с подругой-россиянкой. Фото: dailymail.co.uk

 

Показали фото квартиры, где проводит время Том Круз с подругой-россиянкой. Фото: dailymail.co.uk
Показали фото квартиры, где проводит время Том Круз с подругой-россиянкой. Фото: dailymail.co.uk

 

Показали фото квартиры, где проводит время Том Круз с подругой-россиянкой. Фото: dailymail.co.uk
Показали фото квартиры, где проводит время Том Круз с подругой-россиянкой. Фото: dailymail.co.uk

 

Показали фото квартиры, где проводит время Том Круз с подругой-россиянкой. Фото: dailymail.co.uk
Показали фото квартиры, где проводит время Том Круз с подругой-россиянкой. Фото: dailymail.co.uk

 

Невеста Тома Круза. Фото: dailymail.co.uk
Невеста Тома Круза. Фото: dailymail.co.uk

Соседи рассказали, что они "несколько раз" замечали Круза, заходившего в здание, где расположена квартира Элсины, там она живет последние шесть лет.

"Он заходит через парадный вход, здоровается со всем персоналом службы безопасности и не устраивает большого шума. Круз в здании не является большой проблемой для нас, потому что здесь живет или бывает много высокопоставленных людей", — говорят соседи.

Считается, что голливудский актер познакомился с россиянкой в декабре прошлого года во время вечеринки в Loulou's в Мейфейре, эксклюзивном частном клубе. Друзья утверждали, что с тех пор они "сблизились".

 

Показали фото квартиры, где проводит время Том Круз с подругой-россиянкой. Фото: dailymail.co.uk
Показали фото квартиры, где проводит время Том Круз с подругой-россиянкой. Фото: dailymail.co.uk

Помимо времяпрепровождения в квартире Хайровой, они также ужинали в нескольких эксклюзивных лондонских ресторанах, а также наслаждались общими прогулками по Хайд-парку.

В 2017 году квартира была приобретена Хайровой и ее бывшим супругом, российским олигархом и алмазно-угольным магнатом Димитрием Цветковым за 10 миллионов фунтов стерлингов. Затем супруги потратили еще 3,5 миллиона фунтов стерлингов на ее реконструкцию. Они переехали в квартиру в 2018 году, но поскольку брак начал распадаться, Цветков выехал в октябре 2020 года, когда подал на развод.

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